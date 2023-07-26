Đàm Tùng Vận là cái tên không còn xa lạ trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô được mệnh danh là “nữ hoàng chemistry” của màn ảnh Trung vì đóng với ai cũng đều tạo được chemistry cực đỉnh. Hiện cô là nữ diễn viên và ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc với nhiều vai diễn và tác phẩm âm nhạc đình đám.

Mới đây, phòng làm việc của Đàm Tùng Vận đã tung ra loạt video và hình ảnh ghi lại hậu trường một buổi làm việc của nữ diễn viên. Qua loạt hình ảnh được đăng tải, có thể thấy Đàm Tùng Vận xuất hiện đầy tự tin và thoải mái với gương mặt không trang điểm . Trang phục của cô nàng cũng rất đơn giản và tạo cảm giác năng động.

Vốn là một nữ diễn viên trẻ được khán giả đánh giá cao về khả năng diễn xuất ổn định, Đàm Tùng Vận luôn đặt việc phát triển sự nghiệp diễn xuất lên hàng đầu chứ không đi theo con đường nhan sắc thông thường như các mỹ nhân Hoa ngữ khác. Do vậy, cô nàng ít khi được nhắc tới trong những chủ đề về nhan sắc hay vóc dáng.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi trạng thái tốt của Đàm Tùng Vận thì cũng có không ít cư dân mạng lên tiếng chê bai nhan sắc khi không có son phấn của cô nàng. Họ cho rằng gương mặt Đàm Tùng Vận quá nhạt nhòa, vốn đã không có điểm nhấn nay thiếu đi lớp trang điểm lại càng nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Người hâm mộ cũng nhanh chóng bênh vực Đàm Tùng Vận, cho rằng nữ diễn viên cũng đã rất dũng cảm khi công khai xuất hiện trước truyền thông với gương mặt mộc. Bên cạnh đó cô nàng cũng chưa từng tự nhận bản thân là một diễn viên có nhan sắc nổi bật nên những đánh giá của cư dân mạng hiện tại có phần hơi nặng nề và áp đặt.

Một số bình luận của khán giả:

- Đàm Tùng Vận thì chỉ coi là ưa nhìn, xinh xắn thôi chứ nói là đạt đến mức mỹ nhân để rồi mọi người lấy đó làm tiêu chuẩn thất vọng thì cũng không đúng cho lắm.

- Mặt mộc như này thì quá bình thường rồi. Không nói không ai biết đây là diễn viên nổi tiếng luôn đó.

- Đàm Tùng Vận từ trước giờ có hay đi bài nhan sắc đâu mà mọi người có vẻ khắt khe quá. Với cả người ta cũng dũng cảm xuất hiện trước công chúng với mặt mộc rồi thì nhận xét rộng rãi chút.

- Đàm Tùng Vận không xinh kiểu mỹ nhân nhưng cảm giác dễ gần và tươi sáng lắm.

Đàm Tùng Vận sinh ngày 31/5/1990 là nữ diễn viên người Trung Quốc, từng là một ngôi sao nhí. Cô tham gia nghệ thuật với nghề diễn viên và ca sĩ với rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, cụ thể cái tên Đàm Tùng Vận được khán giả biết đến đầu tiên qua vai Phương Thuần Ý trong phim Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Cô nàng nổi tiếng với những màn ăn gian tuổi ở bộ phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Ngoài ra, diễn xuất của cô cũng được đánh giá rất cao, thậm chí gần như đứng đầu lứa 9x của Cbiz.

Trong nhiều năm tham gia giới giải trí, cô không vướng scandal nào và không phải là cái tên gây sự tò mò cho giới truyền thông, nếu không có phim lên sóng, cô dường như biến mất trước mắt khán giả.

Với tính cách ôn hòa, trầm tĩnh của cô còn thể hiện ở trong cuộc sống hàng ngày. Khi phải trải qua nỗi đau mẹ qua đời đột ngột, nữ diễn viên chỉ im lặng và biến mất trước truyền thông, tự điều chỉnh cảm xúc mà không muốn nhiều người biết tới câu chuyện đời tư của mình.