Không còn là tin đồn, Ngô Lỗi đích thân đưa rước một 'siêu mẫu' về nhà

Cách đây ít giờ, một netizen bắt gặp Ngôi Lỗi cùng trợ lý đi đến một vài địa điểm. Tuy nhiên, ngoài việc khen ngợi vóc dáng cao ráo cùng thần thái tươi tắn của nam diễn viên, nhiều người lại chú ý đến một nhân vật khác xuất hiện bên cạnh anh.

Theo netizen chia sẻ, Ngô Lỗi đang đến 2 cửa hàng cùng trợ lý, anh lựa chọn rất lâu, cuối cùng cũng chọn được một em mèo Abyssinian rồi "rước" về nhà. Nam diễn viên vui mừng, lộ rõ những nét hớn hở trên gương mặt. Mèo Abyssinian là một giống thanh mảnh, thân hình dài. Tuy có bộ xương chắc nhưng giống này rất uyển chuyển và duyên dáng. Phần đầu hơi giống hình nêm, đường gãy ở mõm, mũi và cằm tạo nên một đường cong rõ rệt trên gương mặt.

Anh lựa chọn rất lâu, cuối cùng cũng chọn được một em mèo Abyssinian rồi "rước" về nhà

Được biết, ngoài việc có tài cưỡi ngựa điêu luyện, Ngô Lỗi còn là một người rất yêu động vật, đặc biệt là thú cưng như chó, mèo. Ngay khi những hình ảnh Ngô Lỗi rước một em "chân dài" về nhà được lan truyền trên mạng xã hội, khán giả và người hâm mộ của nam diễn viên bày tỏ sự thích thú rằng anh đã chính thức nuôi mèo, có người còn hài hước trêu đùa "vị trí Nương Nương đã có chủ".

Nam diễn viên vui mừng, lộ rõ những nét hớn hở trên gương mặt

Ngô Lỗi sinh ra tại Thượng Hải, Trung Quốc có quê gốc là thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Anh lớn lên ở Thành Đô, theo học trường trung học cơ sở Liewu ở Thành Đô. Năm 2018, Ngô Lỗi trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với tổng điểm 456 trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đạt vị trí thủ khoa toàn quốc. Ngày 14 tháng 9 năm 2021, khi Ngô Lỗi sắp tốt nghiệp năm cuối đã phát biểu với tư cách là đại diện của Học viện.

Ngô Lỗi là một người rất yêu động vật, anh còn có kỹ năng cưỡi ngựa thuần thục, đây là một lợi thế không nhỏ khi nam diễn viên tham gia đóng phim cổ trang

Có thể nói Ngô Lỗi là sao nam sinh năm 1999 được yêu thích nhất nhì tại Cbiz. Ngô Lỗi nổi tiếng khi là diễn viên nhí triển vọng, nhờ vào ngoại hình cực kì dễ thương lúc bé, anh được công chúng ưu ái dành cho nhiều biệt danh như “Em trai quốc dân”, “Lỗi Nhi”. Sau khi trưởng thành, Ngô Lỗi ngày càng sắc sảo và nam tính hơn.

Dù nổi tiếng khi còn nhỏ, từng tham gia hơn 100 bộ phim lớn nhỏ nhưng Ngô Lỗi luôn biết cách giữ hình ảnh của mình. Do vậy, Ngô Lỗi liên tục nhận được lời mời đóng phim và có ngày càng nhiều người hâm mộ.