Diện mạo mới xót xa về con gái 'rơi' của Thành Long: Vật vã mưu sinh, sống kham khổ ở Canada

Tình hình hiện tại về con gái 'rơi' của Thành Long khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo tờ Sohu đưa tin, sau thời gian dài không xuất hiện công khai, Ngô Trác Lâm - con gái "rơi" của Thành Long - vừa được nhìn thấy khi xuất hiện trên đường phố Canada. Cô bị bắt gặp trong hình dạng ăn mặc bụi bặm theo phong cách tomboy, tay kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ, được cho đi nhặt đồ phế thải. Được biết, Ngô Trác Lâm hiện chung sống với Andi - bạn đời đồng giới hơn cô 12 tuổi. Ngô Trác Lâm và Andi kết hôn từ 2018, cuộc sống kín tiếng. Họ cùng trải qua những giai đoạn khó khăn về kinh tế, tuy nhiên hiện vẫn gắn bó. Đôi trẻ vốn không có thu nhập ổn định, cuộc sống của cả hai càng chật vật hơn sau khi mẹ của Ngô Trác Lâm ngừng chu cấp cho họ.

Sau thời gian dài không xuất hiện công khai, Ngô Trác Lâm - con gái "rơi" của Thành Long - vừa được nhìn thấy khi xuất hiện trên đường phố Canada Thời gian trước, người ta thấy Ngô Trác Lâm cùng bạn đời ngoại quốc Andi đi siêu thị cùng nhau. Ngô Trác Lâm dừng lại ở một quầy hàng văn phòng phẩm, cô lựa chọn rất lâu mới mua được món đồ ưng ý. Sau đó, hai người còn mua hàng ở khu đồ giá rẻ. Sau khi mua những đồ đơn giản, hai người ra về.

Thời gian trước, người ta thấy Ngô Trác Lâm cùng bạn đời ngoại quốc Andi đi siêu thị cùng nhau Ngô Trác Lâm sinh năm 1999. Cô là kết quả của mối tình ngoài hôn nhân giữa Thành Long và cựu Hoa hậu châu Á - Ngô Ỷ Lợi. Tuy nhiên, từ khi Ngô Trác Lâm chào đời, Thành Long đã tuyên bố không nhận con và cho rằng mình bị nhân tình "gài bẫy". Ngô Ỷ Lợi và diễn viên Thành Long Ngô Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm Được biết Thành Long đã tuyên bố viết sẵn di chúc. Tất cả tài sản sẽ được ông để lại cho người vợ Lâm Phụng Kiều vì cảm thấy có lỗi với bà. Khi được giới truyền thông hỏi về tình hình của Ngô Trác Lâm, nam diễn viên lảng tránh, không trả lời ngầm thừa nhận không nhận con gái. Về phần Ngô Ỷ Lợi, cô lựa chọn làm mẹ đơn thân, chấp nhận nhiều điều tai tiếng, sống vất vả để nuôi con gái Ngô Trác Lâm. Tuy nhiên, gần đây cựu Hoa hậu Châu Á có động thái gần như cắt đứt quan hệ với Ngô Trác Lâm sau khi cô con gái nhiều lần bỏ nhà ra đi.

Thành Long bị khán giả quay lưng khi trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm vắng bóng Dự án điện ảnh Long Mã Tinh Thần đã chính thức ra rạp, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Thành Long sau 3 năm vắng bóng. Tuy nhiên, bộ phim lại đạt kết quả không mấy khả quan tại phòng vé sau 3 ngày phát hành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-mao-moi-xot-xa-ve-con-gai-roi-cua-thanh-long-vat-va-muu-sinh-song-kham-kho-o-canada-605166.html