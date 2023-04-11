Thành Long bị khán giả quay lưng khi trở lại màn ảnh rộng sau 3 năm vắng bóng

Long Mã Tinh Thần được đánh giá là lời tự sự của Thành Long về cuộc đời đóng phim và những trăn trở về sự thoái trào của dòng phim hành động - võ thuật Trung Quốc. Có nội dung kể về nghề đóng thế cảnh hành động của võ sư chuyên nghiệp ở showbiz. Cuộc đời thăng trầm của Lão La (Thành Long) là bản tóm tắt về trải nghiệm đóng phim hành động suốt 60 năm của Thành Long.

Vừa qua, dự án điện ảnh Long Mã Tinh Thần chính thức ra rạp vào ngày 7/4, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của ngôi sao Thành Long sau 3 năm vắng bóng. Được biết, ngày công chiếu cũng đúng vào ngày sinh nhật tuổi 69 của ngôi sao Hồng Kông.

Bộ phim được đánh giá 6.5 điểm douban. Theo QQ, Long mã tinh thần có thể nói là bộ phim hành động - võ thuật hay nhất của Thành Long trong vài năm trở lại đây.

Mặc dù bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng, đặc biệt là 2 ngôi sao phòng vé như Thành Long, Ngô Kinh, có nội dung, diễn xuất và kỹ xảo ổn nhưng lại đạt kết quả không mấy khả quan tại phòng vé sau 3 ngày phát hành.

Tính đến sáng 10/4, doanh thu phòng vé tích lũy tạm thời của bộ phim chỉ vỏn vẹn 80 triệu NDT (gần 272 tỷ đồng). Theo thống kê của Maoyan, số lượng vé bán ra một ngày của Long mã tinh thần khoảng 3,91 triệu NDT (hơn 13 tỷ đồng). Được biết, chi phí sản xuất tác phẩm lên tới 300 triệu NDT (gần 1022 tỷ đồng). Và những gì bộ phim làm được hiện chưa bằng một nửa tổng kinh phí.

Lý giải việc phim của Thành Long có lượng vé xem phim bán ra thấp do yếu tố thị trường là nguyên nhân đầu tiên. Tác phẩm ra mắt vào ngày bình thường, không phải mùa phim cao điểm của Trung Quốc.

Nguyên nhân thứ 2 do Thành Long không còn là tên tuổi bảo chứng màn ảnh rộng. Mặc dù ông vẫn phát huy tốt hai món nghề là hành động và hài hước gắn liền với bản thân từ thập niên 1990. Ở các phân đoạn tình cảm, Thành Long với sự từng trải của mình cũng thể hiện tốt. Tuy nhiên, thể loại võ thuật - hành động cũng không phải là dòng phim yêu thích của khán giả xứ tỷ dân hiện nay. Vì vậy, bộ phim khó tạo được sức nóng khi ra rạp. Không những thế do đã bước sang tuổi 69, các pha hành động của Thành Long cũng tỏ ra hạn chế hơn.

Ngoài ra, trước khi công chiếu, phim của Thành Long dính phốt quảng bá quá lố, lợi dụng Ngô Kinh để câu kéo người xem. Đoàn phim cũng bị phản ứng vì mời Lưu Hạo Tồn - nữ diễn viên trẻ bị ghét nhất Trung Quốc - cho vai nữ chính. Điều này khiến công chúng không mặn mà với Long mã tinh thần.

Theo đó, đầu tháng 3, tài khoản Weibo chính thức của Long Mã Tinh Thần thông báo lịch chiếu vào 7/4. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng thắc mắc là vị trí của diễn viên xuất hiện trên poster và trailer. Trong các áp phích công bố trước đó, Lưu Hạo Tồn và Quách Kỳ Lân xuất hiện cùng Thành Long. Ở áp phích mới nhất, Thành Long và Ngô Kinh là chủ thể chính, tên của Lưu Hạo Tồn và Quách Kỳ Lân biến mất.

Trong trailer mới, các cảnh quay của Lưu Hạo Tồn và Quách Kỳ Lân bị giảm bớt, tất cả đều xoay quanh Thành Long và Ngô Kinh. Trang Sohu cho biết: “Nếu đoàn phim thông báo có sự điều chỉnh trong quá trình quay phim để tăng đất diễn của Ngô Kinh thì có thể hiểu được. Vấn đề ngoài poster và trailer, những thông cáo khác đều ghi Lưu Hạo Tồn là thứ chính. Cốt truyện bao hàm yếu tố tình cảm gia đình, Lưu Hạo Tồn đóng vai con gái Thành Long”.

Trên thực tế, việc dùng diễn viên khách mời làm tăng yếu tố quảng bá trước công chúng khá phổ biến. Tuy nhiên theo khán giả, nhà sản xuất không nên “treo đầu dê bán thịt chó” nếu không muốn trở thành tâm điểm chỉ trích.

Yếu tố khác khiến khán giả xứ tỷ dân quay lưng với tác phẩm là đời tư của Thành Long. Một phần nội dung của Long Mã Tinh Thần đề cập đến tình cha - con. Nhân vật Lão La do Thành Long diễn được miêu tả chưa hoàn thành trách nhiệm của một người cha với con gái Tiểu Ngọc. Nhưng cuối cùng Lão La hòa giải thành công với con gái.

Theo cư dân mạng, mối quan hệ cha con giữa Thành Long và Lưu Hạo Tồn trong phim giống với tình cảnh của sao võ thuật và con riêng Ngô Trác Lâm ngoài đời. Khác ở chỗ là bên ngoài màn ảnh, nam diễn viên không làm được như Lão La là bù đắp cho con gái. Ông để Ngô Trác Lâm sống tha phương, cơ cực.

Thành Long có con gái ruột tên Ngô Trác Lâm, sinh năm 1999 nhưng tài tử tuyên bố không nhận con, cho rằng mình bị “gài bẫy”. Cô là kết quả của mối tình "vụng trộm" giữa Thành Long và cựu Hoa hậu châu Á - Ngô Ỷ Lợi.

Tình cũ tài tử cho biết cô và con gái chưa từng được Thành Long quan tâm, hỏi han hay chu cấp tiền nuôi con. Hiện, con gái Thành Long sống vật vờ, kham khổ ở Canada vì không có công việc ổn định. Cô công khai là người đồng tính năm 2018.

Thái độ xem con ruột như "người dưng nước lã" của Thành Long không ít lần bị công chúng lên án. Vì vậy, việc ông sắm vai người cha tốt, biết ăn năn sai lầm của mình trong Long Mã Tinh Thần bị đánh giá phản cảm. Nhiều khán giả cho rằng Thành Long cố ý xây dựng hình tượng tốt đẹp trên màn ảnh để làm vỏ bọc cho hành động đáng chê trách của mình ngoài đời. Ông bị chỉ trích là "ngụy quân tử".