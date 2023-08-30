Lộ ảnh hẹn hò của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận và một nam thần kém tuổi

Sao quốc tế 30/08/2023 21:52

Cộng đồng mạng xôn xao khi xem qua loạt ảnh hẹn hò của của Đàm Tùng Vận và bạn trai kém tuổi.

Đàm Tùng Vận hiện đang là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Sở hữu ngoại hình trẻ trung, nữ diễn viên dễ dàng hợp tác với nhiều bạn diễn nam dù kém tuổi. Cô đã đã hoàn thành xong những cảnh quay cuối cùng của bộ phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao - kết hợp cùng với Hứa Khải. Dù khoảng cách tuổi tác là 5 tuổi, thế nhưng cô và Hứa Khải vẫn được nhận xét là đẹp đôi.

Mới đây, một số video hậu trường của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao đã được đoàn làm phim tung ra. Có thể thấy, cặp đôi hoàn toàn không hề có khoảng cách tuổi tác. Gương mặt trẻ trung đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn của Đàm Tùng Vận khi đứng cạnh Hứa Khải cao lớn, điển trai trông cực kỳ đẹp đôi. Chemistry của cả hai cũng khiến người xem bấn loạn vì quá ngọt. 

Lộ ảnh hẹn hò của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận và một nam thần kém tuổi - Ảnh 1
Một số video hậu trường của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao đã được đoàn làm phim tung ra.
Lộ ảnh hẹn hò của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận và một nam thần kém tuổi - Ảnh 2
Gương mặt trẻ trung đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn của Đàm Tùng Vận khi đứng cạnh Hứa Khải cao lớn, điển trai trông cực kỳ đẹp đôi.
Lộ ảnh hẹn hò của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận và một nam thần kém tuổi - Ảnh 3
Chemistry của cả hai cũng khiến người xem bấn loạn vì quá ngọt. 

Với mà diễn xuất ăn ý, nhiều người hâm mộ cho rằng khi Em Đẹp Hơn Ánh Sao lên sóng Đàm Tùng vận và Hứa Khải chắc chắn sẽ gây sốt. Đây cũng là một trong những dự án phim hiện đại đang được khán giả mong đợi lên sóng nhất hiện nay. Thậm chí, có người bày tỏ nếu may mắn, Hứa Khải có thể thoát được kiếp flop nhờ hợp tác cùng Đàm Tùng Vận. Trước đó, bộ phim từng khiến Đàm Tùng Vận vướng vào không ít lùm xùm về vấn đề phiên vị hay nhan sắc, nhiều khán giả cho rằng bộ phim chính là bước thụt lùi trong sự nghiệp rực rỡ của Đàm Tùng Vận. 

Lộ ảnh hẹn hò của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận và một nam thần kém tuổi - Ảnh 4
Với mà diễn xuất ăn ý, nhiều người hâm mộ cho rằng khi Em Đẹp Hơn Ánh Sao lên sóng Đàm Tùng vận và Hứa Khải chắc chắn sẽ gây sốt.
Lộ ảnh hẹn hò của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận và một nam thần kém tuổi - Ảnh 5
Có người bày tỏ nếu may mắn, Hứa Khải có thể thoát được kiếp flop nhờ hợp tác cùng Đàm Tùng Vận.
Lộ ảnh hẹn hò của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận và một nam thần kém tuổi - Ảnh 6
Trước đó, bộ phim từng khiến Đàm Tùng Vận vướng vào không ít lùm xùm về vấn đề phiên vị hay nhan sắc.

Em Đẹp Hơn Ánh Sao do Trần Sướng làm đạo diễn, có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Cửu Nguyệt Hi. Bộ phim được mong đợi sẽ lên sóng vào dịp cuối năm nay. 

Lộ ảnh hẹn hò của 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận và một nam thần kém tuổi - Ảnh 7
Em Đẹp Hơn Ánh Sao do Trần Sướng làm đạo diễn, có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Cửu Nguyệt Hi.

Phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao kể về Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) - một cô gái tài giỏi, là nhân tài khoa học kỹ thuật luôn làm việc cẩn trọng và tận tâm. Vì để thực hiện ước mơ, Kỷ Tinh đã nghỉ việc không chút do dự, sau đó cô cùng nhóm bạn đã bước vào con đường khởi nghiệp với không ít chông gai, thử thách.

Trong lúc tuyệt vọng, Kỷ Tinh đã được giám đốc Hàn Đình (Hứa Khải) giúp đỡ. Những tưởng sẽ dễ dàng vượt qua mọi thứ thì bất ngờ thay, cùng thời điểm này, Kỷ Tinh lại "đánh mất" mối tình đã duy trì đến 7 năm dài. Nỗi đau đó đã khiến Kỷ Tinh mất đi phương hướng, may mắn là Hàn Đình và những người anh em luôn ở bên cạnh bảo vệ, giúp Kỷ Tinh tìm lại nụ cười.

 

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