Đàm Tùng Vận tiếp tục 'cưa sừng làm nghé', tái xuất màn ảnh rộng vào cuối năm nay

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Tạm Biệt, Lý Khả Lạc đã tung trailer và công bố thời gian ra rạp chính thức vào ngày 1/12 tới. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như: Đàm Tùng Vận , Diêm Ni, Ngô Kinh, Tưởng Long, Triệu Tiểu Đường,...

Theo đó, trong đoạn trailer, diện mạo trẻ trung ngoài sức tưởng tượng của Đàm Tùng Vận được khán giả chú ý. Trong bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 cùng kiểu tóc ngắn quen thuộc, cô nàng trông còn giống học sinh hơn cả các bạn diễn trẻ trong phim.

Nhiều khán giả cho rằng dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Đàm Tùng Vận là ‘nữ thần thanh xuân’ đỉnh nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi ngoài 30, nàng tiểu hoa vẫn tự tin đóng các vai nữ sinh cấp 3 nhờ gương mặt tròn, vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu.

Được biết, Đàm Tùng Vận nổi tiếng với biệt danh ‘nữ thần thanh xuân’ nhờ thành công của những tựa phim thanh xuân vườn trường đình đám. Các tác phẩm làm nên tên tuổi của cô nàng phải kể đến như: Hướng Gió Mà Đi, Quy Lộ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta,...

Tạm Biệt Lý Khả Nhạc là bộ phim có chủ đề về tình cảm gia đình. Nội dung xoay quanh cô bé Lý Yên, người có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Bỗng một ngày thế giới như sụp đổ khi cha của cô gặp tai nạn nghiêm trọng, trở thành người thực vật.

Dù con gái mong muốn được chăm sóc bố cả đời, kể cả khi ông không tỉnh lại nhưng mẹ của Lý Yên lại quyết định từ bỏ việc điều trị. Điều này khiến Lý Yên sinh ra oán hận với mẹ. Cuộc sống sau này đầy biến động nhưng may mắn, bên cạnh Lý Yên có một chú chó nhỏ có tên Khả Lạc.