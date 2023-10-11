Đàm Tùng Vận tiếp tục 'cưa sừng làm nghé', tái xuất màn ảnh rộng vào cuối năm nay

Sao quốc tế 11/10/2023 14:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận tiếp tục 'cưa sừng làm nghé' hóa nữ sinh cấp 3 và tái xuất màn ảnh rộng vào cuối năm nay.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Tạm Biệt, Lý Khả Lạc đã tung trailer và công bố thời gian ra rạp chính thức vào ngày 1/12 tới. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như: Đàm Tùng Vận, Diêm Ni, Ngô Kinh, Tưởng Long, Triệu Tiểu Đường,...

Đàm Tùng Vận tiếp tục 'cưa sừng làm nghé', tái xuất màn ảnh rộng vào cuối năm nay - Ảnh 1

Theo đó, trong đoạn trailer, diện mạo trẻ trung ngoài sức tưởng tượng của Đàm Tùng Vận được khán giả chú ý. Trong bộ đồng phục nữ sinh cấp 3 cùng kiểu tóc ngắn quen thuộc, cô nàng trông còn giống học sinh hơn cả các bạn diễn trẻ trong phim.

Đàm Tùng Vận tiếp tục 'cưa sừng làm nghé', tái xuất màn ảnh rộng vào cuối năm nay - Ảnh 2

Nhiều khán giả cho rằng dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Đàm Tùng Vận là ‘nữ thần thanh xuân’ đỉnh nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi ngoài 30, nàng tiểu hoa vẫn tự tin đóng các vai nữ sinh cấp 3 nhờ gương mặt tròn, vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu.

Đàm Tùng Vận tiếp tục 'cưa sừng làm nghé', tái xuất màn ảnh rộng vào cuối năm nay - Ảnh 3

Được biết, Đàm Tùng Vận nổi tiếng với biệt danh ‘nữ thần thanh xuân’ nhờ thành công của những tựa phim thanh xuân vườn trường đình đám. Các tác phẩm làm nên tên tuổi của cô nàng phải kể đến như: Hướng Gió Mà Đi, Quy Lộ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta,...

Tạm Biệt Lý Khả Nhạc là bộ phim có chủ đề về tình cảm gia đình. Nội dung xoay quanh cô bé Lý Yên, người có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Bỗng một ngày thế giới như sụp đổ khi cha của cô gặp tai nạn nghiêm trọng, trở thành người thực vật.

Đàm Tùng Vận tiếp tục 'cưa sừng làm nghé', tái xuất màn ảnh rộng vào cuối năm nay - Ảnh 4Đàm Tùng Vận tiếp tục 'cưa sừng làm nghé', tái xuất màn ảnh rộng vào cuối năm nay - Ảnh 5Đàm Tùng Vận tiếp tục 'cưa sừng làm nghé', tái xuất màn ảnh rộng vào cuối năm nay - Ảnh 6

Dù con gái mong muốn được chăm sóc bố cả đời, kể cả khi ông không tỉnh lại nhưng mẹ của Lý Yên lại quyết định từ bỏ việc điều trị. Điều này khiến Lý Yên sinh ra oán hận với mẹ. Cuộc sống sau này đầy biến động nhưng may mắn, bên cạnh Lý Yên có một chú chó nhỏ có tên Khả Lạc.

Đàm Tùng Vận từng được chọn vào vai Thuần Thường Tại trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện nhờ vào một đoạn 'mukbang'

Đàm Tùng Vận từng được chọn vào vai Thuần Thường Tại trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện nhờ vào một đoạn 'mukbang'

Đàm Tùng Vận được đông đảo công chúng chú ý đến sau thành công của vai diễn Thuần Thường Tại trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện. Được biết, cô nàng từng được chọn vào vai diễn này nhờ vào một đoạn 'mukbang'.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Đàm Tùng Vận từng được chọn vào vai Thuần Thường Tại trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện nhờ vào một đoạn 'mukbang'

Đàm Tùng Vận từng được chọn vào vai Thuần Thường Tại trong Hậu Cung Chân Hoàn Truyện nhờ vào một đoạn 'mukbang'

Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính

Rũ bỏ hình ảnh 'nữ thần thanh xuân', Đàm Tùng Vận lột xác với tạo hình nữ cường cá tính

'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận chính thức 'nên duyên' với Vương Ngọc Văn trong Luyến Tiếc Những Vì Sao

'Anh nhỏ' của Đàm Tùng Vận chính thức 'nên duyên' với Vương Ngọc Văn trong Luyến Tiếc Những Vì Sao

Vừa chia tay Hứa Khải, Đàm Tùng Vận tiếp tục nên duyên với 'tình trẻ' Trịnh Nghiệp Thành trong một dự án cổ trang

Vừa chia tay Hứa Khải, Đàm Tùng Vận tiếp tục nên duyên với 'tình trẻ' Trịnh Nghiệp Thành trong một dự án cổ trang

'Anh trai' Đàm Tùng Vận gây bão khi mặc váy hồng trong hậu trường phim Niệm Niệm Tương Vong

'Anh trai' Đàm Tùng Vận gây bão khi mặc váy hồng trong hậu trường phim Niệm Niệm Tương Vong

Đàm Tùng Vận bất ngờ công khai 'chồng sắp cưới' vào dịp lễ Thất tịch khiến dân tình nháo nhào

Đàm Tùng Vận bất ngờ công khai 'chồng sắp cưới' vào dịp lễ Thất tịch khiến dân tình nháo nhào

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 13 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 7 giờ 59 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 8 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?