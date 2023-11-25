Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/11/2023: Angelababy cạnh tranh tài nguyên với Phạm Băng Băng ở nước ngoài, Dương Mịch xây dựng các mối quan hệ trong lĩnh vực phim điện ảnh?

2. Cung Tuấn muốn mở công ty riêng, sau đó ký hợp đồng với một số người mới và đưa họ vào phim của nam diễn viên đóng.

1. Vương Tuấn Khải đã bắt đầu chuẩn bị cho một album mới vào năm ngoái, nhưng album này chưa thể phát hành trong năm nay mà sẽ vào năm sau, phải mất rất nhiều thời gian để trau chuốt, đặc biệt là khi Vương Tuấn Khải hiện đang tập trung vào phim ảnh .

4. Trương Bân Bân có một người bạn đời rất ổn định ngoài ngành. Hai người hẹn hò đã lâu và đã ly thân một thời gian. Trong khoảng thời gian xa cách này, Trương Bân Bân vẫn độc thân. Sau đó, cả hai quay lại với nhau và trở thành bạn đồng hành bên nhau kể từ đó.

3. Vu Chính năm đó muốn ký hợp đồng với Hoắc Kiến Hoa nhưng không thành công, sau đó anh ấy tiếp cận Vương Tinh Việt vì anh ấy cảm thấy có một số điểm tương đồng trên khuôn mặt của họ.

5. Dương Mịch hiện rất tích cực xây dựng các mối quan hệ và mong muốn hòa nhập vào lĩnh vực điện ảnh.

6. "Quốc sắc phương hoa" của Dương Tử hiện còn chưa khai máy nên việc tiết lộ ảnh hiện là giả.

7. Dương Tử từng rất thân thiết với các nam nghệ sĩ mà cô hợp tác, sau khi bị chỉ trích vì quá thân thiết với đồng nghiệp nam. Do đó, nữ diễn viên đã chú ý giữ khoảng cách với các sao nam hơn.

8. Triệu Lệ Dĩnh ôm hy vọng khá lớn vào bộ điện ảnh "Tâm sự của Kiều Nghiên". Nữ diễn viên đang tập trung hết sức cho việc chuyển hình, không chỉ cần nhiệt độ mà cũng cần một chút thành tích.

9. Đối với bộ phim mới "Quý nữ", nhân vật nữ chính đã tìm đến Trần Đô Linh, và nam chính dự định là Trần Triết Viễn. Đoàn đội của Trần Triết Viễn đã tranh nhất phiên. Như vậy, Trần Đô Linh đã liên tục bị hai tiểu sinh là Hầu Minh Hạo và Trần Triết Viễn áp phiên.

10. Angelababy cạnh tranh tài nguyên với Phạm Băng Băng ở nước ngoài nếu như ở trong nước tiếp tục bị phong sát mềm, cô sẽ chuyển trọng tâm sự nghiệp của mình.

11. Bước tiếp theo của Ngô Lỗi là quay phim điện ảnh để giành giải thưởng.

12. Vu Thích hiện đang trên đà phát triển và các tài nguyên từ các bên đang đổ vào anh ấy, đoàn đội rất coi trọng việc duy trì hình ảnh của anh ấy và khả năng quản lý người hâm mộ của đoàn đội cũng khá tốt.

13. Các bộ phim của Hứa Khải đều là Vu Chính đích thân đi đàm phán. Ngoài ra, Vu Chính chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của Hứa Khải, thậm chí còn hơn một lần giúp anh kết nối với những nữ diễn viên trẻ đẹp trong công ty.

14. Có tin đồn Châu Đông Vũ phục vụ các đại lão Hồng Kông về phương diện kia để duy trì tài nguyên. Song, chuyện này là giả, nữ diễn viên không cần phải làm những chuyện như vậy để nổi tiếng.

15. Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không có vấn đề gì với nhau, nhưng đoàn đội của cả hai hiện đang có mâu thuẫn khá là sâu sắc.