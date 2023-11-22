Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/11/2023: Angelababy đã xin visa đi du lịch Châu Âu, Xa Thị Mạn chọn đóng phim cho TVB vì rất chú trọng đến kịch bản?

Sao quốc tế 22/11/2023 14:17

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/11/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đặng Luân và những người anh em thân thiết cùng mở công ty và đã mở một công ty livestream bán hàng.

2. Sự thành công trong lĩnh vực thời trang của Dương Tử không thể tách rời khỏi người quản lý Đại Lôi của cô, lúc đó ông đã hứa rằng chỉ cần Dương Tử giảm cân thành công thì sẽ không thiếu nguồn lực thời trang. Sau khi Dương Tử giảm cân thành công, cô đã ngay lập tức được lên bìa tạp chí thời trang.

3. Dương Tử khá lạnh nhạt với việc quay "Thanh trâm hành" nên phía nhà sản xuất và tư bản rất có ý kiến với cô ấy, bởi vì cô ấy nhận tiền lương nhưng không dốc sức làm việc, lại còn tỏ thái độ với nhân viên công tác. Ngoài ra, Dương Tử tự bỏ tiền đưa đoàn đội và người nhà đi Thái Lan nghỉ phép, phí ăn chơi đều do cô ấy chi trả hết.

4. Phim điện ảnh "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được" do Dương Mịch và Vu Khiêm đóng chính dự kiến sẽ ra mắt vào dịp tết nguyên đán năm 2024.

5. Angelababy đã xin visa đi du lịch Châu Âu, cô dự định sẽ ra nước ngoài một thời gian. Nữ diễn viên hiện đang “thất nghiệp”, việc tìm kiếm mối quan hệ để giúp đỡ cũng vô ích, nên đành đi du lịch ở nước ngoài một thời gian. Phòng làm việc của cô vẫn sẽ hoạt động, không có ngày nghỉ và đang giải quyết một số vấn đề về hợp đồng. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/11/2023: Angelababy đã xin visa đi du lịch Châu Âu, Xa Thị Mạn chọn đóng phim cho TVB vì rất chú trọng đến kịch bản? - Ảnh 1

6. Bộ phim tiếp theo của Vương Khải sẽ là hợp tác với Nhậm Tố Tịch.

7. Triệu Lộ Tư bị chỉ trích vì nhét kẹo cao su vào tay trợ lý khi quay phim, thực ra đây không phải chuyện gì to tát trong làng giải trí.

8. Đàn Kiện Thứ và người đại diện của anh ấy là đồng nghiệp rất thân thiết.

9. Lưu Diệp Phi sẽ nghỉ ngơi sau khi đóng máy "Câu chuyện hoa hồng" và sẽ có một số hoạt động ở nước ngoài.

10. Mấy năm nay Xa Thi Mạn không hoạt động thường xuyên, lần này cô chọn quay lại TVB để đóng bộ phim mới vì cô rất chú trọng đến kịch bản, dù là cốt truyện hay nhân vật đều khá phù hợp để đoạt giải. Sau khi bộ phim lên sóng, nó cũng có thể là sự bổ sung tuyệt vời cho danh tiếng của cô. Cô ấy khá coi trọng thị trường Đại lục. Gần đây cô ấy đã chi rất nhiều tiền vào việc tiếp thị và thậm chí còn thuê một giáo viên để học tiếng Quan Thoại. Tiếng phổ thông của Xa Thi Mạn còn chuẩn hơn nhiều nghệ sĩ khác ở Vùng Vịnh Lớn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/11/2023: Angelababy đã xin visa đi du lịch Châu Âu, Xa Thị Mạn chọn đóng phim cho TVB vì rất chú trọng đến kịch bản? - Ảnh 2

11. Triệu Lệ Dĩnh đã nhập đoàn "Tâm Sự của Kiều Nghiên/ Lưỡng Sinh" và bộ phim này được kì vọng sẽ giành được giải thưởng.

12. Đàn Kiện Thứ và Lý Nhất Đồng sẽ hợp tác trong dự án phim cấp S+ "Ti Mệnh", dự kiến bấm máy vào năm 2025.

13. Thẩm Đằng ở nhà là người đặc biệt lười, là kiểu người dù có thể nào cũng không thể hẹn hò được.

14. Nữ thần đêm hội gào thét IQIYI năm nay là Bạch Lộc, nam thần là Bạch Kính Đình.

15. Đoạn clip hậu trường cảnh hôn nhau của Cảnh Điềm và Hứa Khải khiến nhiều người nghĩ cặp đôi phim giả tình thật. Thực tế loại tài liệu này được đặc biệt chuẩn bị để "xào couple", tương tác cặp đôi. Sau khi quay phim xong, cả hai đều không hề liên lạc với nhau, chỉ mới gặp lại nhau gần đây vì mục đích tuyên truyền phim.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/11/2023: Angelababy bị cấm ngôn 3 tháng sau ồn ào xem thoát y, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi tranh giành tài nguyên dù là 'đối thủ'?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/11/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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