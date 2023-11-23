Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/11/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du hiện không còn liên lạc với nhau, Đường Yên tiếp tục đóng thể loại phim cổ trang võ thuật?

2. "Thủy Long Ngâm" của La Vân Hi sẽ khởi quay vào ngày 21/11. Đội hình diễn viên giống hôm trước đã đưa: La Vân Hi, Lâm Duẫn, Vương Tinh Việt, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Dao, Bao Thượng Ân, Ngao Tử Dật.

4. Phim cổ trang Youku "Phong Hoa Kỳ Hữu Lục’’ với nam chính là Lý Hoành Nghị. ​​​Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Nữ Thích Khách Đại Tống" của tác giả Tụ Đường. Trước đây, bộ phim tạm định là Trương Tịnh Nghi, Trần Mục Trì đóng chính.

5. Ngoài phim cổ trang "Niệm Vô Song" đóng cùng Lưu Học Nghĩa, Đường Yên còn có một bộ phim cổ trang võ thuật sẽ bắt đầu khai máy vào quý 1 năm 2024.

6. Phim cổ trang Tencent "Cửu Trọng Tử" với dàn diễn viên chính là Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ, Khổng Tuyết Nhi, Hạ Chi Quang. Phim sẽ khởi quay tại Hoành Điếm vào ngày 20/12, thời gian quay là 120 ngày.

7. Phim cổ trang "Nhập Thanh Vân" đang đàm phán với nam nữ chính là Hầu Minh Hạo, Lư Dục Hiểu. ​

8. Lý Canh Hy cũng uống rượu, hút thuốc lúc ở một mình.

9. Trương Hàn rất thích giảng một vài đạo lí lớn, tuy rằng bản thân anh ấy cũng không hiểu rốt cuộc câu đó có ý gì nhưng điều đó cũng không cản trở anh đi truyền đạt lại cho người khác.

10. Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du hiện không còn liên lạc với nhau, tin đồn về con cái của họ cũng là sai sự thật.

11. Phim điện ảnh "Được ăn cả ngã về không" có kế hoạch làm phần 2 nhưng việc giữ nguyên đội hình cũ có xác suất không lớn, tuyến câu chuyện cũng không nhất định sẽ giống nhau.

12. Bộ phim truyền hình đô thị của đài Tencent "Kẻ Thù Thân Yêu" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nghê Nhất Ninh. Diễn viên chính đang đàm phán với Cao Diệp, Trần Nghiên Hy, Vạn Bằng.

13. "Bắc Thượng" của Bạch Lộc và Âu Hào dự kiến sẽ được phát sóng vào quý 1 năm 2024, trên CCTV8.

14. Bây giờ Vương Đại Lục sống rất tự do, cuộc sống rất thoải mái.

15. Tài nguyên của Lý Vũ Xuân vẫn luôn rất tốt cho nên có một vài người mới trong giới âm nhạc rất muốn kí với phòng làm việc dưới trướng cô ấy, cô ấy vẫn đang tìm đối tượng.