Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/11/2023: Dương Mịch và Lưu Khải Uy tạm ngưng tranh giành quyền nuôi con gái, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân tranh giành tài nguyên thời trang?

2. Phim điện ảnh "Không có gì không thể giải quyết bằng nồi lẩu" do Dương Mịch , Vu Khiêm, Điền Vũ, Dư Ngải Lỗi, Lý Cửu Tiêu đóng chính sẽ ra mắt khán giả vào ngày 13/01/2024.

1. Có thông tin Tiêu Chiến đã tạm dừng việc ghi hình cho movie "Xạ điêu" để trở về Thượng Hải định trang cho phim mới "Tàng hải truyện" (tên cũ: "Tàng hải hí lân") mấy ngày hôm nay. Trước đó cũng có nhiều nguồn từ blogger nói rằng Hàn Quảng Nhân (stylist đứng sau tạo hình của nhiều bộ phim như "Trường Phong Độ", "Thiếu niên ca hành", "Sơn Hà Lệnh") sẽ là người đảm nhận phần tạo hình cho bộ phim này. Người hâm mộ của Tiêu Chiến cảm thấy không mấy hài lòng với thông tin này. Hiện tại quảng trường "Hàn Quảng Nhân" đang tràn ngập bình luận của fan nam diễn viên yêu cầu ban lãnh đạo Youku và đoàn làm phim loại bỏ người này.

4. Thành Nghị không ẩn hôn, không có con như lời đồn.

3. Dương Tử không hẹn hò với bất cứ nam chính nào trong "Trường tương tư", bình thường đều không có liên hệ gì trừ khi có công việc cần thiết.

5. Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đều đang tranh thủ tài nguyên của thương hiệu xa xỉ vì vậy độ thảo luận tại tuần lễ thời trang Paris. Vì vậy, đoàn đội của cả hai nghệ sĩ sẽ cật lực tranh giành.

6. "Ninh An như mộng" chiếu xong thì "Nhất niệm quan sơn" sẽ lên sóng.

7. Phim điện ảnh "Tương Viên Lộng" (đạo diễn Trần Khả Tân) đã chốt đội hình là Chương Tử Di, Nghê Ni, Lôi Giai Âm. Trước đó có tin đồn bộ phim đã khởi động quay ngoại cảnh, nữ 2 là hoa 85 sẽ chọn 1 trong 2 vị Triệu Lệ Dĩnh hoặc Dương Mịch, song, nhà sản xuất đã chọn Nghê Ni.

8. Dự án "Vật trong ao" vẫn tồn tại nhưng việc có dùng Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu hay không thì rất khó nói trước, điều này phụ thuộc vào việc công ty sau lưng của hai người đàm phán với nhà đầu tư thế nào, hạ cát-xê xuống một chút, không chừng có thể lấy được.

9. Triệu Kim Mạch khả năng sẽ tiếp tục tham gia "Thiếu niên phái 3".

10. Dương Mịch và Lưu Khải Uy hiện tạm ngưng tranh giành quyền nuôi con gái.

11. Thông tin cá nhân của Dịch Dương Thiên Tỉ luôn bị rò rỉ qua nhiều kênh khác nhau và đoàn đội của anh ấy thực sự rất khó đề phòng.

12. Chung Sở Hy được rất nhiều người trong giới theo đuổi.

13. Bạn gái của Tống Uy Long mặc dù là đại tiểu thư nhưng không có tính khí của đại tiểu thư, rất ủng hộ sự nghiệp của Tống Uy Long và hiếm khi ghen tuông.

14. Ngu Thư Hân vẫn rất tự tin vào thẩm mỹ của mình, những lời chế giễu trên mạng không ảnh hưởng nhiều đến cô.

15. Vương An Vũ về phương diện tình cảm thì thuộc tuýp với ai cũng ấm áp.