Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/11/2023: Lưu Thi Thi là nghệ sĩ có cuộc sống riêng tư rất sạch sẽ, Dương Tử và Thành Nghị có khả năng sẽ hợp tác lần 3?

2. Đàn Kiện Thứ đang ở trạng thái sự nghiệp thăng tiến, tài nguyên phim ảnh lẫn quảng cáo sẽ rất phong phú. Bây giờ, tâm sự nghiệp của anh ấy rất mạnh, trong thời gian ngắn sẽ không tính chuyện yêu đương.

1. Trong thời gian học cưỡi ngựa ở tổ huấn luyện Xạ Điêu, Tiêu Chiến nhiều lần đạp phải phân ngựa.

4. Dương Mịch và Lưu Thi Thi chung sân khấu “Đêm hội gào thét Iqiyi”. 2 người đều đến để quảng bá “Hồ yêu tiểu hồng nương”

3. Thái Từ Khôn chưa bao giờ bị phong sát hay đưa vào danh sách nghệ sĩ xấu, anh ấy sẽ trở lại sau một thời gian im ắng và đã có nhiều động thái trở lại vào thời gian gần đây.

5. Lưu Thi Thi là nghệ sĩ có cuộc sống riêng tư rất sạch sẽ. Bạn tốt của Lưu Thi Thi không nhiều người nổi tiếng, Quách Hiểu Đình xem như là một trong số đó.

6. Phim cổ trang Xuân Hoa Yếm đã định nam chính Lưu Học Nghĩa, nữ chính Trịnh Tưu Hoằng, nam hai Trần Sở Hà.

7. "Hồ yêu tiểu hồng nương vương quyền thiên" gồm các diễn viên Thành Nghị, Lý Nhất Đồng, Kim Hãn, Trần Ngọc Kỳ, Quách Tuấn Thần, Trương Khải Oánh.

8. Vạn Tra Triêu Hoàng của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa tìm được đủ dàn nam chính. Trong vòng, có nhiều tiểu sinh đợi bạo và tiểu sinh mới bạo tranh giành một vai trong phim này.

9. Mấy năm nay, Cảnh Điềm vì muốn tiếp xúc với tài nguyên tốt, không ít lần tự mình hạ phiên vị.

10. Dương Tử và Thành Nghị có khả năng sẽ hợp tác lần 3.

11. Chương trình giải trí của đài Youku "Mèo trong hộp" khách mời thường trú bao gồm: Huỳnh Lỗi, Châu Tấn, Thẩm Đằng, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Nghệ Hưng, Vương Hạc Đệ, Bành Dục Sướng. Khách mời theo tập: Trần Hách, Kiều Sam, Đàm Trác, Cao Diệp, Trần Minh Hạo, Vương Tấn, Mạnh Tử Nghĩa, Ngô Bỉ

12. Trương Bá Chi không ngờ rằng cô ấy còn có thể dựa vào nhan sắc để kiếm tiền. Do đó, cô ấy rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Vì giữ gìn nhan sắc và nhiệt độ, nữ diễn viên thường xuyên "mua bài" để đề cao nhan sắc của mình.

13. Phim truyền hình iQiyi "Con thuyền đơn độc" dự kiến ​sẽ được phát sóng vào tháng 12 trên kênh truyền hình vệ tinh Giang Tô. Dàn diễn viên gồm Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh, Vương Ngọc Văn, Trương Tụng Văn.

14. Bộ phim "Truyền thuyết" với sự tham gia của Thành Long, Trương Nghệ Hưng và Cổ Lực Na Trát dự kiến ​​công chiếu toàn cầu và hiện đang liên hệ với Hollywood

15. Thịnh điển GQ diễn ra vào ngày 6/12 gồm các khách mời: Thành Nghị, Lý Hiện, Cung Tuấn, Dương Dương, Vương Nhất Bác, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Lưu Vũ, La Nhất Châu, Vu Thích, Trương Lăng Hách, Chu Nhất Long, Nghê Ni, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Kim Thần.