Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/11/2023: 'Dữ phượng hành' chỉ nhằm duy trì nhiệt độ cho Triệu Lệ Dĩnh, Chương Tử Di nhất định sẽ không kết hôn lần thứ hai?

2. Hàn Đông Quân lén ăn vặt trong một tuần khiến tăng cân và nổi mụn, sau khi bị quản lý phát hiện, anh ấy bị mắng một trận.

4. Mỗi năm Phạm Băng Băng sẽ tặng mỹ phẩm chăm sóc da của thương hiệu chính mình cho bạn bè trong và ngoài giới, nhưng không ai trong số bạn bè của cô thực sự sử dụng chúng, họ thường sẽ tặng lại cho trợ lý.

3. Giả Nãi Lượng hiện tại được coi là người dẫn chương trình hàng đầu trong số những người nổi tiếng, anh ấy không thích quay phim, ghi hình các chương trình tạp kỹ là một cách để thư giãn.

5. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, "Dữ phượng hành" chỉ đóng vai trò duy trì nhiệt độ, thần tượng cổ trang nằm trong vùng an toàn của cô ấy. “Dữ phượng hành” có thể lên sóng đài Chiết Giang và Giang Tô.

6. Vợ chồng Hề Mộng Dao thực sự tạo được độ nổi tiếng khi tham gia các chương trình tạp kỹ. Hiện nay ngày càng có nhiều lời mời hai người, thù lao cũng không thấp.

7. Vương Lực Hoành sẽ có nhiều hoạt động biểu diễn thương mại ở Đại lục, phần lớn công việc của anh ở làng giải trí trong nước đã quay trở lại, chỉ có chương trình tạp kỹ là tạm thời chưa thể tham gia.

8. Vương Âu còn chưa gặp mặt gia đình bạn trai, không phải là cô không muốn gặp, năm ngoái cô đã chuẩn bị quà Tết nhưng người bạn trai nói không có thời gian gặp mặt.

9. Dương Tử hiện tại độc thân và không có bạn trai, thậm chí cô ấy còn không có người mình thích. Cô ấy là kiểu người trưởng thành và không có tia lửa nào giữa cô ấy và các bạn diễn nam.

10. Gần đây, có người tiết lộ rằng có rất nhiều người theo đuổi Chương Tử Di trong giới, bao gồm cả những ông chủ lớn tư bản, đạo diễn và nhà sản xuất, tất nhiên cũng có một số em trai muốn thăng tiến. Nhưng Chương Tử Di nhất định sẽ không kết hôn lần thứ hai.

11. Sau khi Phùng Thiệu Phong và bạn gái hiện tại ổn định, về cơ bản mẹ anh sẽ chăm sóc đứa trẻ, còn Triệu Lệ Dĩnh sẽ chăm sóc con khi có thời gian.

12. Lý Băng Băng sắp xếp cho người bạn trai kém tuổi của cô gia nhập công ty của cô với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao, để cô có thể theo dõi hoạt động của anh ấy bất cứ lúc nào.

13. Gần đây, có người tiết lộ rằng có rất nhiều người theo đuổi Chương Tử Di trong giới, bao gồm cả những ông chủ lớn tư bản, đạo diễn và nhà sản xuất, tất nhiên cũng có một số em trai muốn thăng tiến. Nhưng Chương Tử Di nhất định sẽ không kết hôn lần thứ hai.

14. "Con thuyền cô độc" Trương Tụng Văn, Tăng Thuấn Hy đã được đưa vào lịch trình của nền tảng và dự kiến ​​​​sẽ được phát sóng vào tháng 12.

15. Lưu Học Nghĩa đang đà phát triển rất tốt, cơ hội vươn lên tuyến đầu cao hơn, hiện tại anh đã là một diễn viên được khán giả biết đến nhưng độ nổi tiếng chưa cao.