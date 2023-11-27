Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/11/2023: Angelababy không thích bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh, Trần Hiểu đã giảm 10kg để đóng phim mới?

2. Bộ phim truyền hình cổ trang “Nam lai bắc vãng” do Bạch Kính Đình, Đinh Dũng Đại, Kim Thần diễn chính dự kiến ​​sẽ được phát hành vào Tết Nguyên đán năm sau.

1. “Vạn tra triêu hoàng” đổi tên thành “Vạn hoa thế giới” dự kiến bắt đầu quay vào cuối năm nay. Nam chính đã liên hệ với Trương Lăng Hách, Lâm Nhất, Ngao Thuỵ Bằng, Lý Quân Duệ, Trương Vân Long, Tất Văn Quân, Đinh Vũ Hề, Điền Gia Thuỵ.

4. Cổ Lực Na Trát sẽ hợp tác với Vu Chính, "Ngũ phúc lâm môn" dự kiến khai máy vào từ giữa đến cuối tháng 1.

3. Trương Dư Hi tìm đến nhà sản xuất "Khó dỗ dành" nhưng không thu lại kết quả gì, phía nhà đầu tư muốn tìm kiếm tiểu hoa lưu lượng 95, hiện tại tạm định là Vương Sở Nhiên.

5. Huỳnh Hiểu Minh sẽ không dễ dàng mà công khai chuyện tình cảm của mình. Angelababy cũng không thích Diệp Kha, yêu cầu anh ấy ít để Diệp Kha và đứa trẻ tiếp xúc với nhau, thậm chí tốt nhất là không có tiếp xúc gì.

6. "Anh cũng có ngày hôm nay" của Trần Tinh Húc và Chương Nhược Nam đã qua kiểm duyệt và lấy được giấy phép phát sóng nhưng có lẽ phải đợi đến quý 3 năm 2024 mới chiếu được.

7. Thái Từ Khôn hiện không có tài nguyên nào không phải là do bị "phong sát mềm", không được phép lên sóng mà là không có nền tảng nào muốn mạo hiểm trở thành người đầu tiên tìm đến anh.

8. Tân Chỉ Lôi và Trạch Thiên Lâm vẫn chưa chia tay.

9. Phim cổ trang Youku "Phượng hoàng đài thượng" do Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm diễn chính dự kiến tháng 12 hoặc quý 1 năm 2024 khai máy.

10. Trần Hiểu đã giảm 10kg để đóng phim mới, bộ phim được làm lại từ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc “Hoa của quỷ” của Lee Jun Ki. Bộ điện ảnh tiếp theo của Trần Hiểu là "Câu chuyện X", và nhà sản xuất là Trần Kiến Bân, Trần Kiến Bân cũng là người giới thiệu anh ấy cho bộ phim này, hai người đã hợp tác trước đây và Trần Kiến Bân rất lạc quan về Trần Hiểu.

11. Bạch Lộc luôn muốn đóng điện ảnh nhưng bất kể đoàn làm phim nào mà cô tiếp xúc đều không mấy đánh giá cao về cô ấy. Tạo hình của Bạch Lộc trong phim "Dĩ ÁI Vi Doanh" khá tệ, lúc nào cũng bị chê là quê mùa, cũng có nhiều cư dân mạng luôn miệng rằng đó là do cô có gương mặt không xinh, dáng người cũng không đẹp.

12. Mặc dù cát-xê của Trương Tử Phong cao hơn Triệu Kim Mạch nhưng Triệu Kim Mạch có Vương Kinh Hoa chống lưng, sắp tới còn có vai nữ chính web drama A+ trong khi tài nguyên của Trương Tử Phong lại kém hơn một chút.

13. Người đại diện của Đặng Vi nằm dưới sự quản lý của Trần Tư Thành, vì vậy sau này chỉ cần là phim điện ảnh của Trần Tư Thành thì anh đều có khả năng lấy được vai, ví dụ như "Thám tử phố Tàu".

14. Khách mời Hội nghị tầm nhìn weibo gồm: Dương Mịch, Lý Hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba, Thành Nghị, Cung Tuấn, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc, La Vân Hy, Trần Triết Viễn, Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi, Tiêu Chiến, Lý Thấm, Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân, Thừa Lỗi, Lư Dục Hiểu, Điền Gia Thuỵ, Bạch Kính Đình, Tống Dật, Điền Hi Vi...

15. Đội hình khách mời đầu tiên của Xuân vãn CCTV: Đặng Siêu, Giả Linh, Trương Tiểu Phỉ, Thẩm Đằng, Mã Lệ, Thường Viễn, Ngải Luân, Bao Bối Nhĩ, Tiêu Kính Đằng, Mao Hiểu Đồng, Dĩnh Nhi, Lưu Đào, Vương Nguyên, Tống Thiến, Trương Nhược Quân, Trần Khôn, Chu Nhất Long, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lý Vũ Xuân, Úc Khả Duy, Nhậm Gia Luân, Trương Khải Lệ, Vạn Thiến, Trần Nghiên Hi, Tần Hải Lộ, Tôn Di, Trương Nghệ Hưng, Sa Dật, Vương Gia Nhĩ, Triệu Lệ Dĩnh.