Nhẫn nhịn suốt 5 năm sau khi kết hôn, lần đầu Dương Mịch nói ra lý do chấp nhận lấy Lưu Khải Uy, quyết đòi lại quyền nuôi con gái

Thời kỳ mới cưới và còn mặn nồng, sao phim Cung Tỏa Tâm Ngọc và ông xã là đôi vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Hoa ngữ. Thế nhưng hôn nhân của cặp đôi đã kết thúc từ năm 2019 nhưng mối quan hệ của họ vẫn là tâm điểm truyền thông Hoa ngữ những năm qua.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là 1 trong những cặp đôi hot nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cả 2 bén duyên khi hợp tác chung trong phim truyền hình Như Ý. Sau 3 năm tìm hiểu, cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng vào đầu năm 2014 ở đảo Bali (Indonesia). Tháng 6 cùng năm, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng.

Trước đây, trong một bài viết được đăng tải, lý giải về mối quan hệ giữa Dương Mịch và nhà chồng, Sohu cho biết, bố ruột của Lưu Khải Uy, đã khẳng định gia đình ông quý mến Dương Mịch, coi cô là "bạn bè thân thích". Thế nhưng trên thực tế, Dương Mịch phải nhẫn nhịn suốt 5 năm kết hôn cùng Lưu Khải Uy.

Sau khi chia tay Dương Mịch, Lưu Khải Uy đã công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong, bạn diễn của Dương Mịch trong bộ phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đang lên sóng. Vào ngày 21/3, truyền thông đưa tin Lý Hiểu Phong đã mang thai được 2 tháng. Ngay lập tức, thông tin này đã làm chấn động MXH xứ Trung, thậm chí còn leo thẳng lên vị trí đứng đầu hot search Weibo. Trong khi Dương Mịch vẫn độc thân và xem sự nghiệp là ưu tiên số một.

Bài viết đã lý giải nguyên nhân khiến những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ. "Dương Mịch là con người của công việc, cô ấy sẵn sàng dành tất cả cho nghệ thuật. Thực tế thời gian cô ấy ở nhà còn ít hơn trên phim trường khiến mẹ chồng không hài lòng", nguồn tin cho hay.

Dương Mịch phải nhẫn nhịn suốt 5 năm kết hôn cùng Lưu Khải Uy vì không hòa hợp với nhà chồng.

Sohu đặt câu hỏi: Vì sao Dương Mịch lại quyết định kết hôn 5 năm với Lưu Khải Uy trong khi cô chỉ muốn đóng phim? Dương Mịch chia sẻ: "Nếu không phải vì có con gái ngoài ý muốn, tôi cũng không lấy anh ấy".

Câu trả lời của nữ diễn viên nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tin rằng vì tình yêu dành cho con gái nhỏ, nữ diễn viên đã chấp nhận níu kéo và hàn gắn cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc.

Ngược lại, sau chia tay Lưu Khải Uy từng bị dư luận phản ứng gay gắt khi có những chia sẻ liên quan đến hôn nhân của mình và nàng tiểu hoa đán. Trong cuộc phỏng vấn tháng 11/2019, Lưu Khải Uy còn tiết lộ bản thân rất hối hận vì năm xưa đã để mất "cô ấy". Khi được hỏi đó là ai, nam diễn viên thừa nhận đó chính là người con gái mà 7 năm trước Dương Mịch ghen tuông. Câu trả lời này đã giúp netizen có thể chỉ đích danh nữ diễn viên Dĩnh Nhi.

Lưu Khải Uy từng thừa nhận có tình cảm với Dĩnh Nhi, bản diễn trong phim Thiên Sơn Mộ Tuyết khi đang yêu Dương Mịch.

Sau ly hôn, mối quan hệ đôi bên càng trở nên căng thẳng với việc tranh chấp quyền nuôi con. Dịp Tết 2020, Dương Mịch muốn đón con về nghỉ lễ bên nhà ngoại nhưng không được gia đình chồng cũ đồng ý.

Sau ly hôn, Lưu Khải Uy sống kín tiếng, tập trung chăm sóc con gái. Cộng đồng mạng nhận thấy nam diễn viên không còn đắt show như trước, anh bị các nhãn hàng quay lưng và cũng hiếm khi có vai diễn.

Bé Tiểu Gạo Nếp sống ở Hong Kong cùng nhà nội.

Trái với chồng cũ, Dương Mịch vẫn là ngôi sao đình đám nhất nhì Cbiz, liên tục góp mặt trong các dự án phim nổi tiếng. Người đẹp từng dính tin đồn hẹn hò đàn em kém 3 tuổi Ngụy Đại Huân nhưng ngay sau đó, hai người đã lên tiếng phủ nhận.

Theo một số nguồn tin thân cận, Dương Mịch được cho là muốn giành lại quyền nuôi con gái khi chồng cũ sắp có tổ ấm mới. Hồi tháng 3/2023, nữ diễn viên về Hong Kong thăm con sau 3 năm xa cách. Cô đi cùng cha mẹ, mang theo nhiều đồ chơi trẻ em. Sau khi ly hôn, Dương Mịch ít gặp gỡ con gái vì công việc bận rộn và ảnh hưởng của dịch bệnh. Cô thậm chí bị chỉ trích là người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm. Lần gần nhất cô được trông thấy bên con là vào năm 2020.

Dương Mịch được cho là muốn giành lại quyền nuôi con gái khi chồng cũ sắp có tổ ấm mới.

Bé Tiểu Gạo Nếp, 8 tuổi, đang học tập tại một trường quốc tế ở Hong Kong. Cô bé được ông bà nội nhận xét ngoan ngoãn, nhạy cảm, thông minh và hiểu chuyện. Bé Tiểu Gạo Nếp được cho là có vẻ ngoài khá giống mẹ.