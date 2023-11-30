Dữ phượng hành của Triệu Lệ Dĩnh có nguy cơ bị 'đắp chiếu' vĩnh viễn vì điều này

"Dữ Phượng Hành" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đang có nguy cơ bị "đắp chiếu" vĩnh viễn do một nam diễn viên phụ dính bê bối.

Theo truyền thông Trung Quốc, Châu Tuấn Vỹ dính ồn ào về phát ngôn thiếu chuẩn mực. Chính vì thế, sự nghiệp nam tài tử gần như bị "đóng băng". Anh cũng vạ lây không ít đoàn phim ngoài "Ninh an như mộng". Điều đáng nói là Châu Tuấn Vỹ cũng đóng trong "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh. Vậy nên, đây có thể xem là nguyên nhân lớn nhất khiến tác phẩm này vẫn chưa lên sóng.

Tuy nhiên, khi nhìn bài học từ ê kíp "Ninh an như mộng", họ chọn cắt bỏ loạt phân cảnh có nam tài tử này nên tình thế có chuyển biến tích cực. Bằng chứng là phim được ra mắt khán giả. Chính vì vậy, theo nhiều khán giả hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh, họ mong đoàn làm phim hãy học hỏi cách làm của phía Ninh An Như Mộng hoặc chọn người thay thế Châu Tuấn Vỹ đóng các phân cảnh trong phim ở các tình tiết quan trọng.

Nếu trường hợp bất đắc dĩ, có thể bỏ luôn các phân cảnh có sao nam này đóng. Điều đó sẽ có khả năng cao Dữ Phượng Hành được lên sóng sớm hơn thay vì "đắp chiếu" thời gian dài vừa qua.

Bên cạnh đó, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh cũng đang mỏi mòn chờ đợi, sự nhiệt huyết cũng giảm dần. Nếu phim tiếp tục hoãn, dự án có thể hết hot, thậm chí là không còn được mong đợi nữa.

Trong lứa tiểu hoa đán 8X, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao, không chỉ có phim thần tượng bạo, cô nàng còn có chính kịch bảo chứng tên tuổi là "Hạnh Phúc đến Vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ". So về lưu lượng, Triệu Lệ Dĩnh chẳng hề kém cạnh Dương Mịch, nhưng diễn xuất lại cao hơn hẳn.

Tháng 9 vừa rồi, dù chưa được công bố ngày phát hành, Dữ phượng hành đã cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent (Trung Quốc). Điều này cho thấy sự mong đợi của khán giả với tác phẩm.

Làm mẹ như Triệu Lệ Dĩnh và Angelabay, nhưng Dương Mịch lại bị gọi là 'người mẹ tồi của Cbiz' là do đâu? Trong suốt 9 năm đầu cuộc đời của mình, thời gian Tiểu Gạo Nếp gặp và sống cạnh mẹ vô cùng hiếm hoi. Do đó, không ít người cho rằng Dương Mịch chỉ hào nhoáng khi trên sân khấu và trong diễn xuất còn đời tư tình cảm, cô chính là "bà mẹ tồi" trong mắt công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-phuong-hanh-cua-trieu-le-dinh-co-nguy-co-bi-ap-chieu-vinh-vien-vi-ieu-nay-634379.html