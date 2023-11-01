Hoắc Kiến Hoa tiết lộ lý do 'miễn cưỡng' thực hiện cảnh hôn cùng Triệu Lệ Dĩnh

Bộ phim "Hoa Thiên Cốt" quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong đó có Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Sau khi phim được phát sóng, các diễn viên trong phim cũng bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn, điển hình nhất là Triệu Lệ Dĩnh. Nhờ vào bộ phim này mà cô nàng đã "thăng cấp" trở thành ngôi sao hạng A chỉ trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, trong phim cảnh Tôn Thượng Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa thủ vai) cưỡng hôn Tiểu Cốt (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trong một thời gian dài kể từ khi phim phát sóng.

Cụ thể, Bạch Tử Họa đã “khóa môi” Hoa Thiên Cốt vì ghen. Sau một hồi chống trả, Tiểu Cốt đã bị cuốn theo tình cảm của bản thân và nụ hôn cuồng nhiệt của Tôn Thượng.

Sau khi đóng xong tác phẩm này, Hoắc Kiến Hoa gây chú ý với tiết lộ điều bất ngờ về cảnh hôn. Nam diễn viên cho biết anh không muốn thực hiện những cảnh thân mật với Triệu Lệ Dĩnh, đó là vì "đàn em" quá nặng.

Nam diễn viên cũng chia sẻ, Triệu Lệ Dĩnh ở ngoài đời không chỉ rất đáng yêu mà còn có tính cách hoạt bát, vui vẻ, rất được lòng khán giả. Tuy có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cân nặng của cô không hề nhẹ, vì vậy khi thực hiện cảnh quay thân mật, Hoắc Kiến Hoa gặp trở ngại khi khó có thể ôm bế cô một cách nhẹ nhàng.

Ngoài ra, Lâm Canh Tân cũng từng nói về vấn đề này, cho rằng Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái có sức ăn tốt, khi quay cảnh thân mật anh phải cố gắng rất nhiều mới có thể bế được cô trên tay. Nam diễn viên cũng khẳng định Hoắc Kiến Hoa không nói dối và khuyên Triệu Lệ Dĩnh nên ăn ít đi để giảm cân.

Hơn thế, vì Triệu Lệ Dĩnh bị thương ở hông nên Hoắc Kiến Hoa rất cẩn thận, không muốn chạm đến vết thương, tránh để nó tái phát.