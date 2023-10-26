Đại chiến fandom bùng nổ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi, liệu ai có phần 'thắng thế' hơn?

Sao quốc tế 26/10/2023 12:35

Vừa qua, một số blogger bất ngờ đưa tin fandom của hai tiểu hoa 85 hàng đầu CBiz hiện nay là Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi đã tranh cãi gay gắt trên mọi mặt trận trong một thời gian dài.

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi đã tranh cãi gay gắt trên mọi mặt trận, hiện tình hình vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh đó, đại fan của Lưu Diệc Phi còn bị tố đã “thuê” người để vào chửi bới, lăng mạ Triệu Lệ Dĩnh. 

 

Tuy nhiên, tình thế đã xoay vòng, tính tới thời điểm hiện tại, quảng trường của Lưu Diệc Phi lại đang bị nhà Triệu Lệ Dĩnh "lấn át" hơn.

Đại chiến fandom bùng nổ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi, liệu ai có phần 'thắng thế' hơn? - Ảnh 1

Dù không ít lần gây tranh cãi khi tham gia đóng các phim Hoa ngữ được đầu tư lớn, tuy nhiên cho đến hiện tại Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi vẫn là những cái tên khó thay thế. Đồng thời, họ cũng chính là những đối thủ xứng tầm nhất của nhau tại thị trường nội địa.

Là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ thuộc thế hệ 8x, cho đến hiện tại Lưu Diệc Phi vẫn là cái tên thu hút khán giả. Sau thành công của Mộng Hoa Lục, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi dường như thăng hoa trở lại. Cô được truyền thông đánh giá có một năm 2022 hoạt động nổi bật không thua kém gì Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.

Mặc dù thường xuyên bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất, sonh, ở khía cạnh ngoại hình, Lưu Diệc Phi bao năm qua vẫn được mệnh danh là "thần tiên tỉ tỉ". Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào và thuần khiết. 

Đại chiến fandom bùng nổ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi, liệu ai có phần 'thắng thế' hơn? - Ảnh 2

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh đã được không ít những thành tựu trong sự nghiệp của bản thân. Từ một diễn viên đóng phim thị trường, cô đã thay đổi và thành công với những bộ phim chính kịch.

Tuy nhiên, để mà nói trong suốt sự nghiệp của nữ diễn viên, mốc son phải kể đến đó chính là phim Sở Kiều truyện. Bộ phim thành công đến nỗi mà khi có kế hoạch sản xuất phần 2, đạo diễn liên tục mời nữ diễn viên thủ vai chính đến 5 lần nhưng cô vẫn từ chối.

Đại chiến fandom bùng nổ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi, liệu ai có phần 'thắng thế' hơn? - Ảnh 3

Cuối năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh đóng Gió thổi Bán Hạ và nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Truyền thông Hoa ngữ đánh giá rằng Triệu Lệ Dĩnh đã và đang chứng minh được cô là diễn viên thực lực và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nền phim ảnh Trung Quốc trong vài năm trở lại đây.

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