Dữ Phượng Hành vẫn chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn 'át chủ bài' để đọ thành tích

Cách đây không lâu, bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính đã bất ngờ được phát sóng lại trên đài Hồ Nam.

Trong bảng xếp hạng view Vân Hợp năm 2023, tính tới ngày 24/9, Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính bất ngờ lọt vào danh sách ở vị trí thứ 6. Tất cả những bộ phim còn lại đều phát sóng năm 2023, chỉ mình Minh Lan Truyện là bộ phim đã ra mắt khán giả từ năm 2018.

Đây cũng được coi là “át chủ bài” của mỹ nhân họ Triệu với những đối thủ khác trong dàn tiểu hoa 85. Từ đầu năm tới giờ cả dàn 85 không có phim nào lên sóng, tất cả đều tập trung hoàn thành những tác phẩm mới và chỉ có phim của Triệu Lệ Dĩnh còn trụ trong bảng xếp hạng.

Sau khi lên sóng, bộ phim được đánh giá là có kịch bản thú vị, mới mẻ, góc nhìn rất hiện đại nhưng không bị mất đi nét cổ đại. Bên cạnh đó, diễn xuất chân thực cùng phản ứng hóa học ngọt ngào của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng làm xao xuyến trái tim của người xem. Đây cũng có thể coi là bộ phim đánh dấu bước đầu chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh.

Khán giả nhận định, Triệu Lệ Dĩnh “diễn một lần ăn cả đời” với Minh Lan Truyện. Kể từ sau bộ phim này, sự nghiệp của cô cũng ngày càng có những bước chuyển mình đáng khen ngợi. Tuy vậy, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh chỉ còn Dữ Phượng Hành và phim điện ảnh Hổ Lang Chi Lộ chưa chiếu nên người hâm mộ khá sốt ruột khi nữ diễn viên nhiều tháng chưa vào đoàn phim mới.

Bên cạnh đó, gần đây có tin tức cho biết Triệu Lệ Dĩnh đang đàm phán để diễn chính trong phim truyền hình Hàm Tuyết. Vì bộ phim này được thực hiện với mục tiêu tranh giải nên nữ diễn viên cần phải suy xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng khi 3 nam diễn viên Dữ Phượng Hành bị khui chuyện hẹn hò? Cư dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh dường như đang gặp kiếp nạn với Dữ Phượng Hành khi mà nam chính Lâm Canh Tân cùng 2 nam phụ đều bị khui chuyện hẹn hò.

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