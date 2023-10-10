Triệu Lệ Dĩnh đầy sang chảnh trong bộ ảnh quảng bá mỹ phẩm của một thương hiệu nổi tiếng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc đầy sang chảnh của Triệu Lệ Dĩnh để quảng bá cho mỹ phẩm của thương hiệu nổi tiếng Christian Louboutin Makeup. Có thể thấy, trong bộ ảnh, cô nàng khiến dân tình điên đảo với ngoại hình quyến rũ và thanh lịch lịch bên cạnh những sản phẩm của nhãn hàng.

Triệu Lệ Dĩnh là siêu sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ sau khi thành công với một loạt các phim đình đám khắp Trung Quốc và châu Á như: Hoa Thiên Cốt, Lục Trinh Truyền Kỳ, Minh Lan Truyện,…

Sở hữu gương mặt xinh xắn và ngày càng đẹp mặn mà hơn sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh được không ít nhãn hàng ‘chọn mặt gửi vàng’ cho các chiến dịch quảng bá sản phẩm của mình. Dự đoán trong thời gian tới sản phẩm mà nữ diễn viên quảng bá sẽ lại nhanh chóng cháy hàng vì sự săn lùng ráo riết của dân tình.

Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc Hoa kiếm nhiều tiền nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Năm 2022, cô được mệnh danh ‘Nữ hoàng giải trí’ của Trung Quốc vì có người xem nhiều nhất trên nền tảng video. Người đẹp đã lập kỷ lục là ngôi sao ăn khách nhất ở các nền tảng trực tuyến. Loạt tác phẩm cô đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỷ.

Sau màn chuyển hình thành công với dòng chính kịch với Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh trở lại với phim cổ trang với Dữ Phượng Hành. Điều này tạo nên cú nổ truyền thông lớn giúp phim được chú ý hơn.

Dù chưa có lịch lên sóng nhưng đến hiện tại, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vẫn nằm trong top được khán giả quan tâm. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau bom tấn Sở Kiều Truyện. Gần đây, dự án cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent, cho thấy sự mong đợi của khán giả với tác phẩm này.