Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến Phùng Thiệu Phong bị dân tình ám chỉ chỉ vì chi tiết này

Triệu Lệ Dĩnh hiện tại là một trong những nữ diễn viên đình đám nhất xứ Trung. Ở tuổi 35, cô nàng đã bỏ túi nhiều vai diễn nổi tiếng trong loạt phim như Hoa Thiên Cốt, Hữu Phỉ, Minh Lan Truyện, Sở Kiều Truyện... Về đời tư, hiện tại người đẹp đang làm mẹ đơn thân và tập trung nuôi nấng con trai đầu lòng.

Thời gian qua, trên mạng xã hội xứ Trung liên tục xuất hiện thông tin cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đang có ý định tái hợp. Thậm chí, mẹ Phùng Thiệu Phong còn mua căn biệt thự lớn dùng làm quà tặng cho Triệu Lệ Dĩnh, với hy vọng con dâu cũ sẽ tái hợp cùng con trai bà.

Cánh săn ảnh cũng ghi được hình ảnh, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng nhau xuất hiện bên con trai. Những điều này làm rộ lên nghi vấn về khả năng tái hợp của cặp đôi. Nhiều người cho rằng, tất cả những thông tin trên mạng đều là sai sự thật. Khi tuyên bố ly hôn, cả hai đã nói rằng, sẽ cùng nhau chăm sóc và nuôi dưỡng con trai. Do vậy, việc cặp đôi xuất hiện cùng con trai cũng là điều hết sức bình thường.

Mới đây, trang Sina đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh nữ diễn viên Cảnh Điềm, bạn diễn mới của Phùng Thiệu Phong, xinh đẹp kiều diễm trong tạo hình tân nương trong Chước Chước Phong Lưu. Những hình ảnh này cũng được phía mỹ nhân sinh năm 1988 đăng tải lên Weibo cá nhân, thu hút sự chú ý không nhỏ của khán giả.

Tuy nhiên, tạo hình này của cô nàng lại khiến khán giả ít nhiều nhớ tới tạo hình tân nương từng "làm mưa làm gió" mà Triệu Lệ Dĩnh thể hiện trong bộ phim Minh Lan Truyện. Thậm chí, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh còn cho rằng Cảnh Điềm cố tình "bê nguyên xi" hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh sang cho mình.

Thậm chí không chỉ có cô dâu mà "chú rể" Phùng Thiệu Phong trong Chước Chước Phong Lưu cũng có tạo hình không khác gì thời đóng cảnh thành hôn với Triệu Lệ Dĩnh trong Minh Lan Truyện. Không ít khán giả còn tưởng rằng Cố Đình Diệp đã trở lại, thế nhưng đáng tiếc là người bên cạnh anh chàng hiện giờ lại là mỹ nhân khác.