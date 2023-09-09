Cuộc sống ít ai biết của Triệu Lệ Dĩnh sau khi 'đường ai nấy đi' với Phùng Thiệu Phong

Sao quốc tế 09/09/2023 12:30

Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, vượt qua mọi khó khăn, Triệu Lệ Dĩnh hiện là một minh tinh hạng A và là ngôi sao giàu có của làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, trang NetEase tiết lộ, Triệu Lệ Dĩnh thu nhập bình quân khoảng 100 triệu NDT (khoảng 328 tỷ VND) mỗi năm. Đối với mỗi một bộ phim truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh có thể nhận được mức thù lao tầm 30 triệu NDT (khoảng 98 tỷ VND). 

Mỹ nhân xinh đẹp là gương mặt được nhiều thương hiệu tin tưởng, ưu ái. Từ năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh đã xếp thứ 4 trong danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn. 

Cuộc sống ít ai biết của Triệu Lệ Dĩnh sau khi 'đường ai nấy đi' với Phùng Thiệu Phong - Ảnh 1Cuộc sống ít ai biết của Triệu Lệ Dĩnh sau khi 'đường ai nấy đi' với Phùng Thiệu Phong - Ảnh 2

Sau đổ vỡ hôn nhân, Triệu Lệ Dĩnh tập trung cho sự nghiệp. Cô nhận lời tham gia nhiều dự án truyền hình, làm gương mặt quảng cáo, xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí thời trang. Sự nghiệp trong 2 năm qua của Triệu Lệ Dĩnh có bước tiến đáng kể. 

Trong mấy năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh từ chối các dự án phim cổ trang, chăm chỉ đầu tư cho những vai diễn hiện đại để thay đổi cái nhìn từ khán giả dành cho mình. 2 bộ phim đánh dấu sự thử sức mới mẻ của Triệu Lệ Dĩnh là Hạnh phúc tới vạn gia và Gió thổi Bán hạ đều được đánh giá cao. Trong Hạnh phúc tới vạn gia, cô vào vai Hà Hạnh Phúc, một cô gái nông thôn ít học nhưng tính cách mạnh mẽ, cương trực, dám chống lại những lề thói cũ để làm giàu cho quê hương. 

Cuộc sống ít ai biết của Triệu Lệ Dĩnh sau khi 'đường ai nấy đi' với Phùng Thiệu Phong - Ảnh 3Cuộc sống ít ai biết của Triệu Lệ Dĩnh sau khi 'đường ai nấy đi' với Phùng Thiệu Phong - Ảnh 4

Triệu Lệ Dĩnh cũng thừa nhận, cô là người nghiêm khắc với bản thân và luôn đặt ra mục tiêu trong mỗi giai đoạn cuộc đời. Cô không cho phép bản thân tụt lùi phía sau nên luôn hối thúc bản thân làm việc thật chăm chỉ, cống hiến hết mình. 

Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận, cuộc sống của cô đã có những thay đổi trong những năm qua. Cô hoạt động tích cực hơn trên mạng xã hội với hơn 90 triệu người đăng ký theo dõi. Mỹ nhân 8X thường chia sẻ hình ảnh đồ ăn, tiết lộ về cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, cô thích ngồi một mình, sống chậm rãi, muốn tự thưởng thức một tách cafe hay một bữa ăn ngon thay vì đến những nơi ồn ào, náo nhiệt. 

Cuộc sống ít ai biết của Triệu Lệ Dĩnh sau khi 'đường ai nấy đi' với Phùng Thiệu Phong - Ảnh 5

Khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhường quyền chăm sóc con trai cho chồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn cố gắng gắn kết với con trai, dành thời gian cho con khi có thể. Nữ diễn viên không thuộc mẫu bà mẹ nghiêm khắc hay thích kiểm soát con. Cô luôn kiên nhẫn khi ở bên con, dùng sự dịu dàng để dạy dỗ con trai. Triệu Lệ Dĩnh mong con sẽ trưởng thành vui vẻ và hạnh phúc. 

Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China

Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc cổ điển, kín đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên bìa tạp chí Glass China số tháng 9/2023.

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