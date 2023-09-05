Vì sao dân tình trông ngóng 'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lên sóng?

Trước đó không lâu, đoàn phim "Dữ phượng hành" đã tung một đoạn clip ngắn nhân ngày Thất tịch. Nội dung clip chủ yếu là những phân cảnh ngọt ngào và hài hước của cặp nam nữ chính Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) – Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Đây là lần thứ hai Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hợp tác. Hơn nữa, hai người lại có mối quan hệ khá tốt đẹp ngoài đời nên không khí đoàn làm phim vô cùng vui vẻ, thoải mái.

"Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân mới đây vừa cán mốc 3 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent, cho thấy sự mong đợi của khán giả với tác phẩm này.

Lâm Canh Tân khẳng định, "Dữ phượng hành" là phim ngôn tình tuổi trung niên. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh cho biết, phim có xu hướng hài hước. Điều này rất có khả năng bởi nguyên tác "Dữ phượng hành" là "Bổn vương ở đây" của Cửu Lộ Phi Hương, một bộ tiểu thuyết khá hài hước, thú vị.

Trong khi đó, đạo diễn phim là Đặng Khoa, người rất thành công với các tác phẩm hài cổ trang mà điển hình chính là "Ở rể" (Quách Kỳ Lân – Tống Dật đóng chính). Với màu sắc phim mới, cộng với sự chờ đợi của fan càng làm "Dữ phượng hành" được kì vọng lên sóng.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh được đóng máy cuối năm 2022, nhưng cho đến hiện tại, tác phẩm của mỹ nhân họ Triệu chỉ dự kiến lên sóng năm 2023 chứ chưa có lịch chiếu chính thức. Sau đó, lại có nhiều thông tin dự án này bị hoãn, thậm chí có thể bị cấm chiếu vì ồn ào phát ngôn của một nam diễn viên phụ trong phim.

Trong khi một số phim đã ấn định được lịch lên sóng thì "Dữ phượng hành" vẫn im ắng. Do đó, việc Triệu Lệ Dĩnh mất hút quá lâu trên màn ảnh nhỏ khiến không ít khán giả tiếc nuối và lo lắng cho tương lai của cô. Bởi so với lứa tiểu hoa đán 8x, mỹ nhân họ Triệu được đánh giá khá tốt về diễn xuất và được kì vọng sẽ thay thế nhiều đàn chị khác.