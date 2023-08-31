Mối quan hệ của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh sau nhiều năm vướng tin đồn 'không nhìn mặt nhau'

So về thực lực diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá có phần nhỉnh hơn so với đàn em Dương Tử. Cô không chỉ đóng các dòng phim thị trường mà còn khá thành công với phim chính kịch. Trong khi đó, Dương Tử có diễn xuất không ổn định, thường bị chê bai về việc nhập vai chưa tốt ở các phim được đầu tư lớn. Tuy nhiên, nhờ đóng phim từ nhỏ, Dương Tử không khó để trở thành đỉnh lưu ở Hoa ngữ và lượng người hâm mộ thuộc top đầu.

Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đều sở hữu hàng chục triệu fan hâm mộ và còn được cho là "bảo chứng rating" cho các phim Hoa ngữ mà họ tham gia.

Mới đây, một nguồn tin cho biết hai nàng tiểu hoa sẽ vào vai nữ chính ở dự án "Tôi và định mệnh của tôi". Trên Douban của bộ phim này cũng đã bất ngờ cập nhật danh sách diễn viên có sự góp mặt của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh. Hiện dân tình đang bàn tán xôn xao trước thông tin được đưa ra.

Hiện tại, đoàn phim vẫn chưa lên tiếng về việc Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái hợp sau 7 năm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tin rằng Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đóng phim chung rất lớn. Bởi lẽ hiện tại cả hai nàng tiểu hoa đều có hướng nhận kịch bản khá giống nhau. Thêm nữa, việc hợp tác này như một khẳng định xoá tan tin đồn mâu thuẫn kéo dài 7 năm qua của cả hai. Đây cũng được xem là nước đi không ngoan của hai sao nữ đỉnh lưu.

Trước đó, trong buổi họp báo "Tru tiên: Thanh vân chí", Triệu Lệ Dĩnh bị cho là phớt lờ Dương Tử khi đàn em cố gắng đưa micro cho cô. Cặp sao cũng không tương tác với nhau nhiều khi ở các sự kiện góp mặt chung. Song, dù người hâm mộ không ít lần tranh cãi nhưng cả hai hầu như chưa bao giờ lên tiếng về việc này. Họ chỉ chuyên tâm vào đóng phim và xây dựng hình ảnh.

Mới đây, fan Triệu Lệ Dĩnh và fan Dương Tử tiếp tục khẩu chiến khi trên top tìm kiếm nóng Weibo xuất hiện hashtag Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh là top 2 nữ lưu lượng được thị trường công nhận. Các fan của Triệu Lệ Dĩnh còn phát hiện phần tag của gắn thẻ Trường tương tư (đây là phim do Dương Tử đóng chính), nhằm dựa vào đó để kiếm thêm độ quan tâm cho phim. Điều này, khiến fan Triệu Lệ Dĩnh tức giận và chỉ trích phía Dương Tử đang "dựa hơi" đàn chị để PR cho phim.