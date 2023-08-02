Bị chê diễn xuất, Dương Tử khéo léo đáp trả antifan, được netizen khen hết lời

Sao quốc tế 02/08/2023 15:53

Chia sẻ của Dương Tử nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả và người hâm mộ.

Mới đây, Dương Tử trở lại gây "sốt" màn ảnh Hoa ngữ với bộ phim "Trường tương tư" vừa được công chiếu cách đây một tuần. Dương Tử nhanh chóng tạo nên sức hút nổi bật trong cuộc đua phim hè 2023 năm nay khi hóa thân thành hai vai diễn riêng biệt là nữ tiên tử xinh đẹp và nam nhi phong trần trong phim. 

Tuy nhiên, bên cạnh lối diễn xuất đa chiều cùng tạo hình nổi bật, Dương Tử cũng nhận một số kiến trái chiều về một vài biểu cảm trên phim. Được biết, khi bị chê "ngũ quan tán loạn" ở những phân cảnh khóc, mỹ nhân sinh năm 1992 đã có màn trả lời khôn khéo và thông minh được dân tình hết lời khen ngợi.

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Khi bị chê "ngũ quan tán loạn" ở những phân cảnh khóc, Dương Tử đã có màn trả lời khôn khéo và thông minh được dân tình hết lời khen ngợi

Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn gần đây, Dương Tử cho biết: "Bây giờ, mọi người thường sẽ không xem phim ngay từ tập đầu tiên. Sau khi phim lên sóng, đa phần sẽ xem GIF (ảnh động) được các blogger đăng tải. Ví dụ cảnh khóc, mọi người đều nói rằng tôi diễn mà ngũ quan bay tán loạn nhưng thật ra, họ chỉ xem đúng một hình ảnh động đó và nói như vậy thôi. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải một chuyện vô cùng đau khổ, tôi không tin rằng bạn có thể khóc mà không có tí biểu cảm nào. Điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều trong khi diễn: "Mình nên giữ khuôn mặt thật đẹp hay nên mặc kệ mà diễn cho thật đau khổ?" Nhưng sau này tôi nghĩ rằng, mình đóng phim không phải để cắt hình ảnh động. Sẽ có khán giả thật sự muốn xem phim mình diễn và họ cũng hiểu được rằng mình đang nỗ lực nhiều thế nào".

Bị chê diễn xuất, Dương Tử khéo léo đáp trả antifan, được netizen khen hết lời - Ảnh 2Bị chê diễn xuất, Dương Tử khéo léo đáp trả antifan, được netizen khen hết lời - Ảnh 3

Bị chê diễn xuất, Dương Tử khéo léo đáp trả antifan, được netizen khen hết lời - Ảnh 4
Tạo hình giả nam của Dương Tử cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả và người hâm mộ

Chia sẻ của Dương Tử nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả và người hâm mộ. Lời đáp trả của nữ diễn viên được đánh giá là thông minh, sâu sắc và thể hiện được thái độ kính nghiệp của bản thân khi làm nghề. Trong mắt công chúng, Dương Tử luôn thử thách những nhân vật nằm ngoài mong đợi của khán giả và người hâm mộ. Sau mỗi lần có bộ phim mới lên sóng, những lời tán dương hay khen chê của khán giả, Dương Tử đều lấy đó làm động lực để phát triển tiến bộ hơn.    

Bị chê diễn xuất, Dương Tử khéo léo đáp trả antifan, được netizen khen hết lời - Ảnh 5

Bị chê diễn xuất, Dương Tử khéo léo đáp trả antifan, được netizen khen hết lời - Ảnh 6
Hiện "Trường tương tư" phần 1 do Dương Tử - Trương Vãn Ý chủ diễn hứa hẹn sẽ tạo nên tiếng vang lớn cho dòng phim cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ hè 2023

"Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). 

Hiện phần 1 gồm 39 tập đã chính thức ra mắt khán giả hôm 24/7 trên nền tảng online WeTV. Bộ phim dự kiến sẽ là tác phẩm cổ trang thành công trên màn ảnh Hoa ngữ mùa hè 2023 năm nay. 

 

 

 

 

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