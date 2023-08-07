'Lục Công Chúa' ghi nhận 'Trường tương tư' là phim 'bạo khoản' cấp hiện tượng, Dương Tử đã qua thời đen đủi!

Với những thành tích hiện tại, 'Trường tương tư' đang là bộ phim nhận được sự yêu mến rộng khắp của khán giả và các chuyên gia trong nước.

Mới đây, hôm 6/8, "Lục Công Chúa" (CCTV6 - một đài truyền hình lớn ở Trung Quốc) - đã đăng tải bài báo ghi nhận "Trường tương tư" do Dương Tử - Trương Vãn Ý chủ diễn là bộ phim "bạo khoản" (nhiệt độ, ăn khách) cấp hiện tượng đầu tiên mùa hè 2023 này. Các chuyên gia phân tích của nhà đài cũng dành lời khen cho "Trường tương tư" và các diễn viên trong phim. Dương Tử cũng được nhận xét là diễn viên kính nghiệp và nỗ lực, có thể đối diễn các với đồng nghiệp một cách xuất sắc. CCTV6 - một đài truyền hình lớn ở Trung Quốc - đã đăng tải bài báo ghi nhận "Trường tương tư" là bộ phim "bạo khoản" (nhiệt độ, ăn khách) cấp hiện tượng đầu tiên mùa hè 2023 Theo phân tích từ chuyên gia của nhà đài, trong đợt chiếu phim hè năm nay, các nền tảng đã ồ ạt tung ra những bộ phim cổ trang trọng điểm nhằm chiếm được một phần trong thị trường phim truyền hình rộng lớn. Đường đua phim hè 2023 hiện đã trôi qua một nửa, mãi cho đến khi "Trường tương tư" xuất hiện, danh hiệu "phim cổ trang bạo cấp hiện tượng" cuối cùng mới có chủ.

Tính đến nay, sau 11 ngày công chiếu (24/7-3/8) “Trường tương tư” đã lập 7 kỷ lục mới trong năm 2023, là phim phá các cột mốc nhiệt độ 30.000, 31.000 và 32.000 nhanh nhất và cũng là con số cao nhất trong năm nay của Tencent. Trước “Trường tương tư”, các phim trên nền tảng này không được khán giả chú ý quá nhiều, thậm chí bị cho là thất bại.

Dương Tử cũng được nhận xét là diễn viên kính nghiệp và nỗ lực, có thể đối diễn các với đồng nghiệp một cách xuất sắc Đặc biệt, chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 24/7), "Trường tương tư" nhanh chóng đạt thành tích khủng, chính thức phá 28000 điểm nhiệt trên Tencent Video. Như vậy, với kết quả này, "Trường tương tư" trở thành bộ phim phá 28000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2023 trên nền tảng này, vượt qua cả thành tích trước đó của "Ngọc cốt dao" (Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn chủ diễn) và "An Lạc truyện" (Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn chủ diễn). Thêm vào đó, trước thềm lên sóng chính thức, "Trường tương tư" leo hotsearch liên tục với nhiều đề tài thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Vai Tiểu Yêu của Dương Tử trở thành nhân vật có độ hot phim truyền hình đột phá với hơn 1 triệu đầu tiên vào năm 2023. Phim cũng vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video, nhiệt độ Tencent của phim đã phá 12.500 (tính đến 21/7). "Trường tương tư" được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt nhiều kỷ lục khác trên màn ảnh Hoa ngữ hè 2023 Với những thành tích hiện tại, "Trường tương tư" đang là bộ phim nhận được sự yêu mến rộng khắp của khán giả và các chuyên gia trong nước. Nhiều người hâm mộ cũng hy vọng rằng với những đánh giá khách quan từ CCTV6, "Trường tương tư" sẽ tiếp tục đạt nhiều kỷ lục khác trên màn ảnh Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luc-cong-chua-ghi-nhan-truong-tuong-tu-la-phim-bao-khoan-cap-hien-tuong-duong-tu-a-qua-thoi-en-ui-608118.html