HOT: Quảng Điện ra quy định mới, 'Trường tương tư 2' của Dương Tử đứng trên bờ vực lao đao, có nguy cơ 'đắp chiếu'

Sao quốc tế 04/08/2023 16:33

Quy định này của Quảng Điện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hàng loạt phim đang được thực hiện cũng như các phim đang chờ phát sóng trong năm nay, phim 'Trường tương tư' phần 2 của Dương Tử cũng không nằm ngoài danh sách.

Mới đây, chiều 3/8, nhằm cải thiện chất lượng các bộ phim truyền hình, Web-drama Trung Quốc, Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (Quảng Điện) vừa ban hành quy định mới về thời lượng của mỗi phim.

Quảng Điện quy định một bộ phim tối đa dài 40 tập, 45 phút/ tập, nếu số tập vượt quá 40 thì buộc phải chia thành nhiều phần, và thời gian phát sóng giữa các phần phải cách nhau tối thiểu 12 tháng.

HOT: Quảng Điện ra quy định mới, 'Trường tương tư 2' của Dương Tử đứng trên bờ vực lao đao, có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 1
Poster "Trường tương tư" phần 1

Theo đó, quy định này ngay lập tức sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hàng loạt phim đang được thực hiện cũng như các phim đang chờ phát sóng trong năm nay, phim "Trường tương tư" phần 2 của Dương Tử cũng không nằm ngoài danh sách. 

Hiện tại, bộ phim "Trường tương tư" phần 1 đã thông qua kiểm duyệt và đang trên đà thành công khi được khán giả nhiệt tình ủng hộ kể từ khi chính thức lên sóng từ ngày 24/7. Tuy nhiên theo nhiều thông tin, "Trường tương tư" phần 2 chưa lấy được giấy phép, lại vướng phải quy định hiện tại của Quảng Điện nên có khả năng phải chờ một thời gian rất lâu khán giả mới có thể xem tiếp được phần 2 của phim. 

HOT: Quảng Điện ra quy định mới, 'Trường tương tư 2' của Dương Tử đứng trên bờ vực lao đao, có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 2

HOT: Quảng Điện ra quy định mới, 'Trường tương tư 2' của Dương Tử đứng trên bờ vực lao đao, có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 3
Hai tạo hình tiên tử và giả nam của Dương Tử trong "Trường tương tư"

 

HOT: Quảng Điện ra quy định mới, 'Trường tương tư 2' của Dương Tử đứng trên bờ vực lao đao, có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 4
Tạo hình của Trương Vãn Ý trong vai Thương Huyền 

 

HOT: Quảng Điện ra quy định mới, 'Trường tương tư 2' của Dương Tử đứng trên bờ vực lao đao, có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 5
Tạo hình của Đặng Vi trong vai Đồ Sơn Cảnh 

 

HOT: Quảng Điện ra quy định mới, 'Trường tương tư 2' của Dương Tử đứng trên bờ vực lao đao, có nguy cơ 'đắp chiếu' - Ảnh 6
Tạo hình của Đàn Kiện Thứ trong vai Tương Liễu

"Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).   

Phần 1 của bộ phim có 39 tập, hiện đã phát sóng được 11 tập đầu tiên trên nền tảng Tencent và thông tin phần 2 của bộ phim hiện vẫn phải chờ phản hồi chính thức từ nhà sản xuất.    

 

 

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