Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu!

Sao quốc tế 04/08/2023 15:17

'Trường tương tư' đang là cái tên 'rực lửa' với nhiều kỷ lục mới trên màn ảnh Hoa ngữ trong mùa hè năm nay.      

Màn ảnh Hoa ngữ cuối hè 2023 chứng kiến sự trở lại đầy bùng nổ của tiểu Hoa đán Dương Tử trong bộ phim cổ trang "Trường tương tư" vừa chính thức trình làng hôm 24/7. Ngay từ những ngày đầu công chiếu, phim liên tục đạt được nhiều thành tích "khủng", trong đó có nhiều thành tích ghi danh kỷ lục mới trên nền tảng Tencent. 

Tính đến nay, sau 11 ngày công chiếu (24/7-3/8) “Trường tương tư” đã lập 7 kỷ lục mới trong năm 2023, là phim phá các cột mốc nhiệt độ 30.000, 31.000 và 32.000 nhanh nhất và cũng là con số cao nhất trong năm nay của Tencent. Trước “Trường tương tư”, các phim trên nền tảng này không được khán giả chú ý quá nhiều, thậm chí bị cho là thất bại.

Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu! - Ảnh 1Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu! - Ảnh 2

Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu! - Ảnh 3
Sau 11 ngày công chiếu, “Trường tương tư” đã lập 7 kỷ lục mới trong năm 2023, là phim phá các cột mốc nhiệt độ 30.000, 31.000 và 32.000 nhanh nhất và cũng là con số cao nhất trong năm nay của Tencent

Đặc biệt, chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 24/7), "Trường tương tư" nhanh chóng đạt thành tích khủng, chính thức phá 28000 điểm nhiệt trên Tencent Video. Như vậy, với kết quả này, "Trường tương tư" trở thành bộ phim phá 28000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2023 trên nền tảng này, vượt qua cả thành tích trước đó của "Ngọc cốt dao" (Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn chủ diễn) và "An Lạc truyện" (Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn chủ diễn). 

Thêm vào đó, trước thềm lên sóng chính thức, "Trường tương tư" leo hotsearch liên tục với nhiều đề tài thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Vai Tiểu Yêu của Dương Tử trở thành nhân vật có độ hot phim truyền hình đột phá với hơn 1 triệu đầu tiên vào năm 2023. Phim cũng vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video, nhiệt độ Tencent của phim đã phá 12.500 (tính đến 21/7). 

 Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu! - Ảnh 4Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu! - Ảnh 5Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu! - Ảnh 6

Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu! - Ảnh 7
"Trường tương tư" viết nên câu chuyện về nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai) 

Được biết, "Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).   

Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành của nước Cao Tân. Để giấu thân thế của con gái, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của Tiểu Yêu ngay từ lúc mới sinh ra và sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, cải trang thành nam nhi hành nghề y, lấy tên giả là  Văn Tiểu Lục và sống tại trấn Thanh Thuỷ.   

Biểu ca của Tiểu Yêu là Thương Huyền đã đi khắp nơi tìm cô, nhưng khi gặp lại ở Thanh Thuỷ, Thương Huyền lại không nhận ra Văn Tiểu Lục chính là Tiểu Yêu. Sớm đã đem lòng yêu thích Tiểu Yêu, Thương Huyền cố gắng chiếm lấy trái tim của cô nhưng thất bại. Vì thống nhất thiên hạ, Thương Huyền đã từ bỏ tư tình để đoạt lấy ngai vàng, bởi Thương Huyền biết, chỉ khi thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu mới có thể hạnh phúc. Sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, Tiểu Yêu rời đi cùng Đồ Sơn Cảnh mai danh ẩn tích.

Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu! - Ảnh 8Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu! - Ảnh 9

Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu! - Ảnh 10
 "Trường tương tư" đang là cái tên "rực lửa" với nhiều kỷ lục mới trên màn ảnh Hoa ngữ trong mùa hè năm nay  

Với những thành tích hiện tại, "Trường tương tư" đang là bộ phim được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn phim ảnh tại thị trường phim nội địa, dự kiến sẽ là cái tên "rực lửa" với nhiều kỷ lục mới trên màn ảnh Hoa ngữ trong mùa hè năm nay.           

    

 

 

Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt!

Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt!

Dương Tử và Trương Vãn Ý đang gây sốt cõi mạng khi cùng thực hiện bộ ảnh với Bazaar.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt!

Bazaar tung loạt ảnh họa báo của Dương Tử và Trương Vãn Ý: Nhan sắc couple Trường Tương Tư gây sốt!

Trường Tương Tư 'càn quét' mọi bảng xếp hạng nhiệt độ, Dương Tử tiếp tục đón tin vui sau màn khoá môi bạn diễn ngọt lịm

Trường Tương Tư 'càn quét' mọi bảng xếp hạng nhiệt độ, Dương Tử tiếp tục đón tin vui sau màn khoá môi bạn diễn ngọt lịm

Trường Tương Tư lộ điểm yếu chí mạng, liệu 'thời' sắp hết?

Trường Tương Tư lộ điểm yếu chí mạng, liệu 'thời' sắp hết?

Phim mới của Dương Siêu Việt vừa lên sóng, dự kiến 'soán ngôi' Trường Tương Tư của Dương Tử

Phim mới của Dương Siêu Việt vừa lên sóng, dự kiến 'soán ngôi' Trường Tương Tư của Dương Tử

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục lập kỷ lục mới trên nền tảng Tencent

Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng

Trường Tương Tư gây bão, dàn diễn viên tăng fan nhưng Dương Tử bất ngờ đứng bét bảng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 59 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 44 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn