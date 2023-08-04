Dương Tử 'cháy sáng' cùng 'Trường tương tư': Lập 7 kỷ lục khủng chỉ sau 11 ngày công chiếu!

Tính đến nay, sau 11 ngày công chiếu (24/7-3/8) “Trường tương tư” đã lập 7 kỷ lục mới trong năm 2023, là phim phá các cột mốc nhiệt độ 30.000, 31.000 và 32.000 nhanh nhất và cũng là con số cao nhất trong năm nay của Tencent. Trước “Trường tương tư”, các phim trên nền tảng này không được khán giả chú ý quá nhiều, thậm chí bị cho là thất bại.

Màn ảnh Hoa ngữ cuối hè 2023 chứng kiến sự trở lại đầy bùng nổ của tiểu Hoa đán Dương Tử trong bộ phim cổ trang "Trường tương tư" vừa chính thức trình làng hôm 24/7. Ngay từ những ngày đầu công chiếu, phim liên tục đạt được nhiều thành tích "khủng", trong đó có nhiều thành tích ghi danh kỷ lục mới trên nền tảng Tencent.

Đặc biệt, chỉ sau 4 tập được công chiếu trong ngày đầu tiên (tối 24/7), "Trường tương tư" nhanh chóng đạt thành tích khủng, chính thức phá 28000 điểm nhiệt trên Tencent Video. Như vậy, với kết quả này, "Trường tương tư" trở thành bộ phim phá 28000 điểm nhiệt nhanh nhất năm 2023 trên nền tảng này, vượt qua cả thành tích trước đó của "Ngọc cốt dao" (Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn chủ diễn) và "An Lạc truyện" (Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn chủ diễn).

Thêm vào đó, trước thềm lên sóng chính thức, "Trường tương tư" leo hotsearch liên tục với nhiều đề tài thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Vai Tiểu Yêu của Dương Tử trở thành nhân vật có độ hot phim truyền hình đột phá với hơn 1 triệu đầu tiên vào năm 2023. Phim cũng vượt mốc 2 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent Video, nhiệt độ Tencent của phim đã phá 12.500 (tính đến 21/7).

"Trường tương tư" viết nên câu chuyện về nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai)

Được biết, "Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành của nước Cao Tân. Để giấu thân thế của con gái, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của Tiểu Yêu ngay từ lúc mới sinh ra và sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, cải trang thành nam nhi hành nghề y, lấy tên giả là Văn Tiểu Lục và sống tại trấn Thanh Thuỷ.

Biểu ca của Tiểu Yêu là Thương Huyền đã đi khắp nơi tìm cô, nhưng khi gặp lại ở Thanh Thuỷ, Thương Huyền lại không nhận ra Văn Tiểu Lục chính là Tiểu Yêu. Sớm đã đem lòng yêu thích Tiểu Yêu, Thương Huyền cố gắng chiếm lấy trái tim của cô nhưng thất bại. Vì thống nhất thiên hạ, Thương Huyền đã từ bỏ tư tình để đoạt lấy ngai vàng, bởi Thương Huyền biết, chỉ khi thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu mới có thể hạnh phúc. Sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, Tiểu Yêu rời đi cùng Đồ Sơn Cảnh mai danh ẩn tích.

"Trường tương tư" đang là cái tên "rực lửa" với nhiều kỷ lục mới trên màn ảnh Hoa ngữ trong mùa hè năm nay

Với những thành tích hiện tại, "Trường tương tư" đang là bộ phim được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn phim ảnh tại thị trường phim nội địa, dự kiến sẽ là cái tên "rực lửa" với nhiều kỷ lục mới trên màn ảnh Hoa ngữ trong mùa hè năm nay.