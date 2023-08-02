Dương Tử dành nụ hôn đầu cho trai lạ, Tiêu Chiến bất ngờ bị dân mạng liên tục gọi tên

Mới đây nhất, phân cảnh nụ hôn dưới nước giữa nhân vật Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai) và Tiểu Yêu ( Dương Tử thủ vai) đã được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Theo nguyên tác truyện, đây là phân cảnh Tương Liễu dùng nguyên khí của mình chữa thương cho Tiểu Yêu dưới đáy biển. Theo diễn biến của phim, đây được cho là nụ hôn đầu của nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) trong "Trường tương tư". Tuy nhiên, hiệu ứng hình ảnh thiếu chân thật trong phân cảnh này khiến không ít khán giả thất vọng.

Thời gian gần đây, bộ phim "Trường tương tư" đang gây được tiếng vang lớn trong mùa hè năm nay trên màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh nội dung chính, những phân cảnh "phản ứng hóa học" giữa nam - nữ chính cũng khiến dân tình bàn tán không ngớt.

Được biết, mặc dù bối cảnh này là nụ hôn dưới nước nhưng cả Dương Tử và Đàn Kiện Thứ đều không đồng ý trực tiếp thực hiện cảnh quay này. Chính vì vậy, cảnh quay này được thực hiện ở phim trường phông xanh, sau đó được ghép vào hiệu ứng dưới nước. Phần lớn khán giả theo dõi cảnh phim này đều nhận xét là tuột cảm xúc, không cảm nhận được phân đoạn tình cảm.

Nụ hôn dưới nước của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn trong "Ngọc cốt dao" từng nhận nhiều khen ngợi

Trước phân cảnh gây ra tranh cãi này, nhiều dân tình bất ngờ gọi tên Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn. Bởi trong bộ phim "Ngọc cốt dao" được phát sóng trước đó, cả hai diễn viên này đều chấp nhận thực hiện cảnh hôn trực tiếp dưới nước. Từ khóa "nụ hôn của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn" cũng nhanh chóng lọt vào Top 5 trong bảng xu hướng tìm hướng. Nhiều khán giả và người hâm mộ nhận xét diễn xuất của cả hai trông tự nhiên và cảm xúc hơn so với những tập phim đầu tiên tại thời điểm đó.

"Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ước" của tác giả Đồng Hoa, viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). Do đó, khán giả rất quan tâm đến tuyến tình cảm giữa 1 nữ và 3 nam này.

Cảnh hôn giữa Dương Tử - Đặng Vi trong "Trường tương tư" được lan truyền trước đó cũng khiến khán giả và người hâm mộ dậy "sóng"

Bên cạnh phân cảnh nụ hôn dưới nước của Dương Tử - Đàn Kiện Thứ, cảnh hôn khá mờ ảo giữa Dương Tử - Đặng Vi được lan truyền trước đó cũng khiến khán giả dậy "sóng". Trong khi hai nam thứ chính đều có những cảnh quay "phản ứng hóa học" với nữ chính thì phía nam chính Trương Vãn Ý (vai Thương Huyền) vẫn chưa có động thái mới cũng khiến khán giả vô cùng tò mò. Hiện tại, phim đã phát sóng được 17 tập nhưng nội dung "Trường tương tư thì ai là người tương tư" hay "ai mới là nam chính" vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ.