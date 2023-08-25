'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng cao sau thành công của 'Trường Tương Tư'

Sao quốc tế 25/08/2023 10:55

Từ thành công của "Trường Tương Tư", khán giả kì vọng vào "Dữ phượng hành" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính và mong chờ phim này sẽ lên sóng cuối năm nay.

Sau thành công của dự án cổ trang "Trường Tương Tư" do Dương Tử đóng chính, "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng lớn. Không chỉ là dự án được đầu tư, mà nguyên do còn có sự góp mặt của nữ hoàng rating phim Hoa ngữ.

"Dữ phượng hành" cũng thuộc mô tuýp phim cổ trang như "Trường tương tư" và có kinh phí tốt. Hơn nữa, phim cũng sở hữu dàn sao bảo chứng về diễn xuất, rating. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng khả năng phim của mỹ nhân họ Triệu thắng lớn giống đàn em Dương Tử là không phải chuyện khó.

'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng cao sau thành công của 'Trường Tương Tư' - Ảnh 1

Tuy nhiên, điều khiến khán giả lo lắng là phim được đóng máy cuối năm 2022, nhưng cho đến hiện tại, tác phẩm của mỹ nhân họ Triệu chỉ dự kiến lên sóng năm 2023 chứ chưa có lịch chiếu chính thức. Sau đó, lại có nhiều thông tin dự án này bị hoãn, thậm chí có thể bị cấm chiếu vì ồn ào phát ngôn của một nam diễn viên phụ trong phim.

Việc một bộ phim cổ trang bị "đóng băng" quá lâu có thể khiến sức nóng, độ hot và màu phim bị cũ. Chính vì thế, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng Triệu Lệ Dĩnh.

'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng cao sau thành công của 'Trường Tương Tư' - Ảnh 2'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng cao sau thành công của 'Trường Tương Tư' - Ảnh 3'Dữ phượng hành' của Triệu Lệ Dĩnh được kì vọng cao sau thành công của 'Trường Tương Tư' - Ảnh 4

Dữ Phượng Hành là dự án đánh dấu sự tái hợp của Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh sau thành công của phim Sở Kiều truyện. Bộ phim có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Dù chưa chính thức phát sóng nhưng Dữ Phượng Hành đã được xếp vào danh sách những phim cổ trang đáng mong đợi nhất.

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh. Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa 2 nhân vật mới thực sự bắt đầu.

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