Triệu Lệ Dĩnh âm thầm làm từ thiện nhưng vẫn bị CĐM chỉ trích vì nguyên nhân này

Giữa lúc các tỉnh phía Bắc của Trung Quốc rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề vì thiên tai bão lụt, các ngôi sao Hoa Ngữ đều tích cực quyên góp, làm từ thiện để hỗ trợ, giúp đời sống người dân cải thiện. Tuy nhiên, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại gặp không ít rắc rối từ vấn đề từ thiện này.

Nhiều người phát hiện trong danh sách các ngôi sao quyên góp cho vùng bão lũ không có tên Triệu Lệ Dĩnh. Điều đáng nói là quê hương của Triệu Lệ Dĩnh lại nằm ở tỉnh Hà Bắc - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của thiên tai. Việc nữ diễn viên không quyên góp cho quê nhà trong giai đoạn khó khăn đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.