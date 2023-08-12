Triệu Lệ Dĩnh âm thầm làm từ thiện nhưng vẫn bị CĐM chỉ trích vì nguyên nhân này

Các ngôi sao Hoa Ngữ đều tích cực quyên góp, làm từ thiện để hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đời sống người dân cải thiện. Tuy nhiên, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại gặp không ít rắc rối từ vấn đề từ thiện này.
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Giữa lúc các tỉnh phía Bắc của Trung Quốc rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề vì thiên tai bão lụt, các ngôi sao Hoa Ngữ đều tích cực quyên góp, làm từ thiện để hỗ trợ, giúp đời sống người dân cải thiện. Tuy nhiên, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại gặp không ít rắc rối từ vấn đề từ thiện này.
Nhiều người phát hiện trong danh sách các ngôi sao quyên góp cho vùng bão lũ không có tên Triệu Lệ Dĩnh. Điều đáng nói là quê hương của Triệu Lệ Dĩnh lại nằm ở tỉnh Hà Bắc - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của thiên tai. Việc nữ diễn viên không quyên góp cho quê nhà trong giai đoạn khó khăn đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Sau đó, fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh phải đăng ảnh đính chính. Thực tế, Triệu Lệ Dĩnh có quyên góp vật tư giúp đỡ quê nhà chịu bão lụt. Tuy nhiên, vì Triệu Lệ Dĩnh nhờ em họ của mình quyên góp nên không được nhiều người biết đến. Fan của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ hình ảnh đoàn xe tải chở vật tư quyên góp đến vùng bão lũ vào ngày 4/8 có để tên của nữ diễn viên.
Việc Triệu Lệ Dĩnh âm thầm làm từ thiện, không đăng tải công khai khiến nhiều người cứ ngỡ cô vẫn im hơi lặng tiếng. Nữ diễn viên đã gửi nhu yếu phẩm, lương thực như sữa, mỳ tôm, bánh mì... đến người dân ở vùng chịu thiên tai. Sau bài đính chính, Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm trong mắt khán giả nhờ sự tinh tế, chu đáo của mình.
Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vừa hoàn thành ghi hình xong bộ phim "Dữ phượng hành" hợp tác cùng Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.