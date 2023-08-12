Triệu Lệ Dĩnh âm thầm làm từ thiện nhưng vẫn bị CĐM chỉ trích vì nguyên nhân này

Sao quốc tế 12/08/2023 07:30

Các ngôi sao Hoa Ngữ đều tích cực quyên góp, làm từ thiện để hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đời sống người dân cải thiện. Tuy nhiên, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại gặp không ít rắc rối từ vấn đề từ thiện này. 

Giữa lúc các tỉnh phía Bắc của Trung Quốc rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề vì thiên tai bão lụt, các ngôi sao Hoa Ngữ đều tích cực quyên góp, làm từ thiện để hỗ trợ, giúp đời sống người dân cải thiện. Tuy nhiên, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại gặp không ít rắc rối từ vấn đề từ thiện này. 

Nhiều người phát hiện trong danh sách các ngôi sao quyên góp cho vùng bão lũ không có tên Triệu Lệ Dĩnh. Điều đáng nói là quê hương của Triệu Lệ Dĩnh lại nằm ở tỉnh Hà Bắc - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của thiên tai. Việc nữ diễn viên không quyên góp cho quê nhà trong giai đoạn khó khăn đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. 

Triệu Lệ Dĩnh âm thầm làm từ thiện nhưng vẫn bị CĐM chỉ trích vì nguyên nhân này - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh âm thầm làm từ thiện nhưng vẫn bị CĐM chỉ trích vì nguyên nhân này - Ảnh 2

Sau đó, fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh phải đăng ảnh đính chính. Thực tế, Triệu Lệ Dĩnh có quyên góp vật tư giúp đỡ quê nhà chịu bão lụt. Tuy nhiên, vì Triệu Lệ Dĩnh nhờ em họ của mình quyên góp nên không được nhiều người biết đến. Fan của Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ hình ảnh đoàn xe tải chở vật tư quyên góp đến vùng bão lũ vào ngày 4/8 có để tên của nữ diễn viên.

Việc Triệu Lệ Dĩnh âm thầm làm từ thiện, không đăng tải công khai khiến nhiều người cứ ngỡ cô vẫn im hơi lặng tiếng. Nữ diễn viên đã gửi nhu yếu phẩm, lương thực như sữa, mỳ tôm, bánh mì... đến người dân ở vùng chịu thiên tai. Sau bài đính chính, Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm trong mắt khán giả nhờ sự tinh tế, chu đáo của mình.

Triệu Lệ Dĩnh âm thầm làm từ thiện nhưng vẫn bị CĐM chỉ trích vì nguyên nhân này - Ảnh 3

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vừa hoàn thành ghi hình xong bộ phim "Dữ phượng hành" hợp tác cùng Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu khoe ảnh con trai cưng

Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu khoe ảnh con trai cưng

Triệu Lệ Dĩnh đã lên mạng xã hội đăng một bức ảnh hiếm hoi của cô với con trai, đánh dấu lần đầu tiên cô chia sẻ ảnh của cậu bé kể từ khi họ chia tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ sao châu á Triệu Lệ Dĩnh từ thiện Dữ Phượng Hành

TIN LIÊN QUAN

Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu khoe ảnh con trai cưng

Hậu ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu khoe ảnh con trai cưng

Triệu Lệ Dĩnh đưa quý tử đi chơi ở chốn đông người, rồi cùng về nhà Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh đưa quý tử đi chơi ở chốn đông người, rồi cùng về nhà Phùng Thiệu Phong

Vai 'ác nữ' duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh từng khiến khán giả 'rùng mình'

Vai 'ác nữ' duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh từng khiến khán giả 'rùng mình'

Triệu Lệ Dĩnh mới là ứng viên đầu tiên cho Trường Tương Tư, Dương Tử chỉ là 'phương án dự phòng'

Triệu Lệ Dĩnh mới là ứng viên đầu tiên cho Trường Tương Tư, Dương Tử chỉ là 'phương án dự phòng'

Triệu Lệ Dĩnh lộ ảnh diện váy cưới, nghi vấn chuẩn bị tái hôn?

Triệu Lệ Dĩnh lộ ảnh diện váy cưới, nghi vấn chuẩn bị tái hôn?

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khác lạ khiến dân tình nhận không ra: Hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ?

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện khác lạ khiến dân tình nhận không ra: Hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ?

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 3 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 3 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn