Một sao nữ bất ngờ bị réo tên vì nghi ngờ là lí do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn

Netizen cho rằng Dương Mịch có liên quan đến cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh hiện là một trong những ngôi sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất làng giải trí nhờ tham dự sự kiện, góp mặt trong show truyền hình, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng và xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí. Sau khi chuyển hình thành công với loạt vai diễn trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ, nữ diễn viên nhận được vô số đề cử giải thưởng danh giá và sự công nhận của giới chuyên môn. Triệu Lệ Dĩnh hiện là một trong những ngôi sao Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất làng giải trí. Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh lại không êm đềm. Nữ diễn viên sinh năm 1987 và Phùng Thiệu Phong gặp nhau trên phim trường The Monkey King 3 (tựa Việt: Tây du ký: Nữ nhi quốc 3) vào năm 2017. Cả hai bị nghi “phim giả tình thật” khi paparazzi bắt gặp cặp sao lén lút hẹn hò, ở chung khách sạn... Cô và Phùng Thiệu Phong tiến tới hôn nhân vào năm 2018. Cặp đôi cũng đón con trai vào tháng 4/2019.

Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh lại không êm đềm. Cô và Phùng Thiệu Phong tiến tới hôn nhân vào năm 2018. Tuy nhiên, năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quyết định kết thúc cuộc hôn nhân thị phi sau 3 năm chung sống. Sau khi "đường ai nấy đi", lý do ly hôn của cặp đôi đình đám là điều khiến khán giả vô cùng tò mò. Tuy nhiên, mặc cho những lời đồn đại mọc lên như nấm sau mưa thì "chính chủ" vẫn từ chối lên tiếng. Tuy nhiên, năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quyết định kết thúc cuộc hôn nhân thị phi sau 3 năm chung sống. Mới đây, cộng đồng mạng đã tìm được loạt ảnh Phùng Thiệu Phong có nhiều hành động “kém duyên” với những đồng nghiệp nữ trước và trong cả quá trình kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Nam diễn viên cũng nổi tiếng là người đào hoa trong giới giải trí, từng có tình cảm với Dương Mịch, Nghê Ni,…

Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp có hành động khiếm nhã với Dương Mịch. Những điều trên đã khiến netizen suy đoán rằng, có thể Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong ly hôn là do thói trăng hoa của nam diễn viên. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của người hâm mộ. Bởi nhiều thông tin khẳng định nữ diễn viên ly hôn vì phải chịu nhiều áp lực từ mẹ chồng khi bà muốn cô từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để ở nhà vun vén gia đình. Netizen suy đoán rằng, có thể Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong ly hôn là do thói trăng hoa của nam diễn viên. Sau khi ly hôn, người đẹp "Sam Sam đến rồi" bận rộn với các dự án điện ảnh và lịch tham dự sự kiện. Mỹ nhân "Hoa Thiên Cốt" có sự nghiệp thăng tiến hơn chồng cũ gấp nhiều lần. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong bị chê xuống sắc khá nhiều, phim lên sóng cũng flop thảm hại. Mỹ nhân "Hoa Thiên Cốt" có sự nghiệp thăng tiến hơn chồng cũ gấp nhiều lần. Phùng Thiệu Phong bị chê xuống sắc khá nhiều, phim lên sóng cũng flop thảm hại.

Lộ diện một người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh vừa nể vừa sợ trong suốt 9 năm qua Mới đây, mạng xã hội rầm rộ danh tính một người đàn ông khiến Triệu Lệ Dĩnh vừa nể vừa sợ trong suốt 9 năm qua.

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