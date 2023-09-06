Vị thế tiểu hoa Cbiz thay đổi khi Dương Tử, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng ra mắt phim hè

Sao quốc tế 06/09/2023 15:44

“Trường tương tư”, “Bảy kiếp may mắn”, “An Lạc truyện”… là những tác phẩm đầu tư lớn của Hoa ngữ ra mắt dịp hè. Trong đó, Dương Tử, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính, song người được đánh giá cao, người bị chê chưa có nhiều tiến bộ.

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng "An Lạc truyện". Phim sở hữu dàn nam nữ đỉnh lưu hàng đầu nên nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Tập đầu tiên lên sóng Nhậm An Lạc ( Địch Lệ Nhiệt Ba đóng) đạt Top 3 với chỉ số 9.19, Hàn Diệp (Cung Tuấn đóng) đạt Top 4 với chỉ số 9.11 và Lạc Minh Tây (Lưu Vũ Ninh đóng) đạt Top 18 với chỉ số 8.11 trên Vlinkage bảng nhân vật.

Vị thế tiểu hoa Cbiz thay đổi khi Dương Tử, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng ra mắt phim hè - Ảnh 1

Tuy nhiên, thành tích của "An Lạc truyện" khá khiêm tốn so với vị thế của dàn sao hot. Bộ phim ghi nhận chỉ số 60,14 (Vlinkage ngày 18.8), 7,87 triệu (Vân Hợp ngày 17.8). Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bền bỉ trên bảng điểm danh siêu thoại ngày 20.8 lần lượt 169 nghìn và 188 nghìn (nữ trên 50 nghìn, nam trên 100 nghìn điểm danh có thể tính là lưu lượng). Trên VieON, An Lạc Truyện liên tục lọt Top 10 xu hướng với hơn 4 triệu lượt xem và 4.7/5 điểm đánh giá.

Cô bị chê vẫn chưa có nhiều tiến bộ, dậm chân tại chỗ trong cách diễn xuất của mình. Sau "An Lạc truyện", người đẹp chưa đóng phim mới.

Dương Siêu Việt được lựa chọn đóng chính trong "Bảy kiếp may mắn". Đây là bộ phim có mức đầu tư lớn, “ôm mộng” kế thừa "Thương lan quyết" của Ngu Thư Hân và lật đổ thành tích của "Trường tương tư". Tuy nhiên, năng lực diễn xuất của Dương Siêu Việt (vai Tường Vân) và Đinh Vũ Hề (vai Sơ Không) vẫn chưa thật sự tốt dù tạo hình đẹp và chỉn chu.

Vị thế tiểu hoa Cbiz thay đổi khi Dương Tử, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng ra mắt phim hè - Ảnh 2

“Bảy kiếp may mắn" có cốt truyện khá rõ ràng, các nhân vật đều được xây dựng tốt, thiện ác minh bạch, kể cả các nhân vật có nỗi khổ tâm cũng được khắc họa rất rõ. Tuy nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt vẫn còn yếu, chưa tròn vai. Phim liên tục bị chê ăn theo "Thương lan quyết" dù được các nền tảng ưu ái.

Sau tác phẩm, Dương Siêu Việt bị khán giả chê do là "con cưng" nhà sản xuất nên mới được ưu ái đóng phim được đầu tư.

Trong 3 mỹ nhân kể trên thì Dương Tử là cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất sau thành công của "Trường tương tư". Tròn 1 tháng phát sóng "Trường tương tư" bùng nổ với “cơn mưa” thành tích, trở thành bộ phim cổ trang Hoa ngữ ăn khách bậc nhất mùa hè 2023.

Vị thế tiểu hoa Cbiz thay đổi khi Dương Tử, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng ra mắt phim hè - Ảnh 3

Vân Hợp và Khốc Vân chứng thực phim đạt 100 triệu lượt xem/ngày, đạt trung bình 60 triệu lượt xem/tập. Tencent đạt nhiệt độ cao nhất 33.144 xếp Top 1 năm 2023 và Top 2 lịch sử Tencent (với 10 ngày lên sóng).

Vlinkage chỉ số cao nhất của phim đạt 91.08 (trong đó có 8 lần phá 90), nhân vật cao nhất của Tiểu Yêu/Văn Tiểu Lục (Dương Tử đóng) là 9.34 (trong đó 16 lần phá 9.3). Datawin cao nhất đạt 2.717 (trong đó 25 lần phá 2.5). Đánh giá phim trên Douban đạt 7.6 điểm, chỉ số tìm kiếm Baidu cao nhất đạt 1.026 tỷ. Topic phim trên Weibo đạt 28.45 tỷ lượt đọc, 61.769 triệu lượt thảo luận, 2.709 triệu lượt sáng tạo.

 

"Trường tương tư" không chỉ đạt được chứng nhận phim bạo khoản mà số liệu vượt qua chỉ tiêu để nhận được bạo khoản của Weibo gấp nhiều lần. Dương Tử cùng Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ và Trương Vãn Ý đều được đánh giá cao về năng lực, chinh phục người xem. Ngoài ra, bộ phim "Trường tương tư 2" cũng được khán giả mong chờ lên sóng năm sau.

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