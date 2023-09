Vị thế tiểu hoa Cbiz thay đổi khi Dương Tử, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng ra mắt phim hè

Tập đầu tiên lên sóng Nhậm An Lạc ( Địch Lệ Nhiệt Ba đóng) đạt Top 3 với chỉ số 9.19, Hàn Diệp (Cung Tuấn đóng) đạt Top 4 với chỉ số 9.11 và Lạc Minh Tây (Lưu Vũ Ninh đóng) đạt Top 18 với chỉ số 8.11 trên Vlinkage bảng nhân vật.

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng "An Lạc truyện". Phim sở hữu dàn nam nữ đỉnh lưu hàng đầu nên nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Tuy nhiên, thành tích của "An Lạc truyện" khá khiêm tốn so với vị thế của dàn sao hot. Bộ phim ghi nhận chỉ số 60,14 (Vlinkage ngày 18.8), 7,87 triệu (Vân Hợp ngày 17.8). Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bền bỉ trên bảng điểm danh siêu thoại ngày 20.8 lần lượt 169 nghìn và 188 nghìn (nữ trên 50 nghìn, nam trên 100 nghìn điểm danh có thể tính là lưu lượng). Trên VieON, An Lạc Truyện liên tục lọt Top 10 xu hướng với hơn 4 triệu lượt xem và 4.7/5 điểm đánh giá.