Dương Tử lần đầu tiết lộ mắc chứng sợ xã hội khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng

Sao quốc tế 29/08/2023 16:36

Nữ diễn viên Dương Tử chính thức được công nhận là tiểu hoa top đầu của màn ảnh Hoa ngữ.

Nổi tiếng từ khi là diễn viên nhí, nhưng Dương Tử lại sống khá khép kín.  Cụ thể, Dương Tử tiết lộ mình mắc chứng sợ xã hội, rất ngại ngùng khi phải xuất hiện ở thảm đỏ sự kiện: “Bởi vì tôi sợ phải mặc váy và đi giày cao gót, nếu có ai nói gì đó, mặt tôi sẽ đỏ bừng".

Tuy nhiên vì để tồn tại trong giới giải trí, nàng tiểu hoa buộc phải thay đổi tính cách này. Dương Tử thừa nhận mình từng phải đóng những vai diễn mình không thích để đổi lại danh tiếng, giá trị thương mại. 

 Dương Tử lần đầu tiết lộ mắc chứng sợ xã hội khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng - Ảnh 1

 

Trong những chương trình giải trí hay hậu trường phim, có thể thấy Dương Tử khá cởi mở và hòa đồng. Song, nữ diễn viên lại là người chịu nhiều chê bai nhất vì ngoại hình kém thu hút, hành động thân thiết quá mức với bạn diễn nam. Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, Dương Tử dần có được danh tiếng và sự nể trọng của đạo diễn, đồng nghiệp. Nữ diễn viên chia sẻ mình cảm thấy tự do hơn về công việc và có thể làm nhiều điều mình thích. 

Hiện tại Dương Tử đang chuẩn bị quay bù Thanh Trâm Hành, nam chính là Lâm Canh Tân. Dự án phim này được mong chờ sẽ đại bạo không thua kém Trường Tương Tư. 

Dương Tử lần đầu tiết lộ mắc chứng sợ xã hội khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng - Ảnh 2

Thanh Trâm Hành là dự án bom tấn của Tencent, với mức đầu tư khoảng hơn 1.000 tỉ đồng. Nhà sản xuất đã tìm nhiều phương án để phim có thể phát sóng khi scandal của Ngô Diệc Phàm nổ ra, trong đó có cả sử dụng công nghệ AI/deepfake để thay thế mặt nam diễn viên.

Việc đoạn làm phim xác nhận diễn viên thay thế và hiển thị lịch chiếu năm dự kiến trong năm 2023 khiến không ít người bày tỏ vui mừng vì bộ phim của Dương Tử có cơ hội thoát kiếp đắp chiếu. Đồng thời cũng mong bộ phim lên sóng vì nguyên tác của Thanh Trâm Hành rất hay, lại thêm phần đầu tư trang phục chỉn chu, đẹp mắt.

Thanh Trâm Hành là tên dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám, tình cảm nổi tiếng Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. Đây là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám, tình cảm nổi tiếng Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. Phim xoay quanh chuyện yêu hận tình thù của nữ quan Hoàng Tử Hà (Dương Tử). Trong khi sống trong cung, cô bất ngờ gỡ ra một đại án kinh tâm động phách của vương triều Đại Đường.

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