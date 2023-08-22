Vì sao Dương Tử được ca ngợi là 'công thần' sau thành công của Trường Tương Tư?

Sao quốc tế 22/08/2023 15:30

"Trường tương tư" được truyền thông Hoa ngữ đánh giá là bộ phim Hoa ngữ nổi bật nhất mùa hè năm nay khi liên tục lọt vào top đầu của loạt bảng xếp hạng danh tiếng.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, "Trường tương tư phần 2 với sự tham gia của Dương Tử, Đặng Vy, Đàn Kiện Thứ, Trương Văn Ý sẽ lên sóng vào tháng 2/2024. Tuy nhiên, ở thời điểm này, rất nhiều người đã để lại những bình luận mong phim sẽ được lên sóng sớm hơn để thoả cơn "khát" phim.

Vì sao Dương Tử được ca ngợi là 'công thần' sau thành công của Trường Tương Tư? - Ảnh 1

Thành công của "Trường tương tư" có công rất lớn của Dương Tử. Không chỉ, cô có sẵn diễn viên đỉnh lưu, màn bản thân người đẹp còn khiến nhiều khán giả khó tính công nhận bản thân có tiến bộ về diễn xuất.

Đạo diễn Tần Trăn của "Trường tương tư" chia sẻ về Dương Tử rằng  cô là một diễn viên giỏi và có tài năng diễn xuất thiên phú. Mọi câu chuyện trong kịch bản phim được Dương Tử hiểu rất rõ. Nữ diễn viên yêu thích nhân vật Tiểu Yêu và nỗ lực để mình hiểu nhân vật hơn, khiến bản thân cô và nhân vật hòa làm một.

Vì sao Dương Tử được ca ngợi là 'công thần' sau thành công của Trường Tương Tư? - Ảnh 2Vì sao Dương Tử được ca ngợi là 'công thần' sau thành công của Trường Tương Tư? - Ảnh 3

Ngoài đạo diễn, khán giả cũng đánh giá Dương Tử hiểu nhân vật, hiểu bộ phim ra sao. Có một lần nữ diễn viên đề cập tới mối quan hệ của Tiểu Yêu và Tương Liễu: "Tôi nghĩ Tiểu Yêu và Tượng Liễu không đơn giản chỉ có tình yêu. Số phận của Tiểu Yêu đã được định sẵn từ đầu đến cuối, cô ấy không có cách nào lựa chọn bất cứ ai, tôi nghĩ có lẽ Thương Huyền cũng có cơ hội. Tương Liễu có đại nghĩa quốc gia, hắn là tướng quân cuối cùng đã hy sinh trên chiến trường, hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cuộc đời của hắn đã định trước không thể ở bên Tiểu Yêu".

Câu trả lời khiến khán giả xem "Trường tương tư" hết sức tâm đắc và cho rằng Dương Tử đang ngày một tiến bộ hơn. Bên cạnh đó ba sao nam còn lại trong phim cũng cho rằng Dương Tử có sự đột biến về diễn xuất.

Vì sao Dương Tử được ca ngợi là 'công thần' sau thành công của Trường Tương Tư? - Ảnh 4

Thành công của "Trường tương tư" đã phần nào giúp Dương Tử củng cố vị thế của mình trong mắt khán giả sau nhiều lần thất bại ở các dự án được đầu tư trước đó

Lý do 'Trường tương tư' phần 2 của Dương Tử khó lên sóng sớm

Lý do 'Trường tương tư' phần 2 của Dương Tử khó lên sóng sớm

"Trường tương tư" hiện đang lập được những thành tích ấn tượng và liên tục lọt vào top đầu của loạt bảng xếp hạng danh tiếng.

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