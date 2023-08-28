Thái độ gây chú ý của Dương Tử khi bị khán giả 'trút giận' vô lý

Sao quốc tế 28/08/2023 16:36

Dương Tử hiện đang thu hút sự chú ý với bộ phim cổ trang "làm mưa làm gió" nhất mùa hè Trường Tương Tư.

Dù đạt được nhiều thành công, Dương Tử cũng không ít lần thất bại, đối mặt với sự chỉ trích, chê bai của khán giả. Thậm chí, có những khi Dương Tử chẳng làm gì sai nhưng người xem không thích nhân vật mà cô diễn thì vẫn sẵn sàng trút giận lên diễn viên.

 

Đối mặt với những trường hợp này, Dương Tử cho biết còn phải tùy vào thiết lập gốc của nhân vật. Nếu như nhân vật đó chỉ đơn thuần xấu xa, không có lý do nào cho họ thì dù nghệ sĩ diễn ra sao, vẫn phải chịu sự ghét bỏ của khán giả. “Tuy nhiên, nếu như nhân vật này không cực đoan đến mức đó, bạn không hoàn toàn diễn một vai đại ác thì có thể thông qua diễn xuất khiến khán giả hiểu bạn, làm cho vai diễn phong phú hơn, đây là điều mà mỗi diễn viên nên làm. Nếu bạn làm được, dù có là nhân vật phản diện thì có đôi khi khán giả xem rồi lại càng thấy thông cảm đau lòng cho bạn”, Dương Tử chia sẻ.

Thái độ gây chú ý của Dương Tử khi bị khán giả 'trút giận' vô lý - Ảnh 1

Dù vậy, Dương Tử cũng không ngại những vai diễn “ác tới cùng”. Cô khẳng định, diễn viên phải phục vụ cho vai diễn, không thể cứ nghĩ diễn vai này xong sẽ bị chửi. Nàng tiểu hoa nhấn mạnh: “Nếu ai cũng sợ như vậy thì chẳng còn ai diễn người xấu nữa rồi. Tôi nghĩ sứ mệnh của diễn viên là khi đã giao kịch bản và thiết kế nhân vật cho tôi thì tôi phải tìm hiểu xem vai diễn đó có vai trò gì đối với bộ phim, sau đó diễn ra sao để đạt được tác dụng đó”.

 

Có thể thấy, thái độ của Dương Tử đối với nghề diễn rất nghiêm túc, không ngại va chạm, không kén chọn vai diễn.

Nữ diễn viên thừa nhận, cô có bị ảnh hưởng bởi những ý kiến trên mạng xã hội xung quanh tình tiết, nhân vật trong phim. Tuy nhiên, đây vừa là áp lực vừa là động lực để thúc đẩy cô thể hiện vai diễn sao cho tốt hơn.

Thái độ gây chú ý của Dương Tử khi bị khán giả 'trút giận' vô lý - Ảnh 2

Trên Tencent, “Trường tương tư" phá mức nhiệt độ 33.000 điểm và là phim thành công nhất năm nay của nền tảng. Trên các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông, thảo luận Datawin và Vlinkage, “Trường tương tư" cũng chiếm giữ Top 1 xuyên suốt quá trình phát sóng, đứng Top đầu những phim đạt điểm số cao nhất năm.

Ngoài ra, nền tảng Weibo xác nhận, “Trường tương tư" là bộ phim ăn khách thứ 2 trong năm 2023, sau phim chính kịch “Cuồng phong", với các chỉ số tìm kiếm, thảo luận và lượt xem vượt trội.

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