Tại sao nói Đặng Vi 'đổi đời' nhờ đóng 'Trường tương tư' cùng Dương Tử?

Trong số loạt phim Trung Quốc lên sóng vào mùa hè 2023, phim cổ trang “Trường tương tư" do Dương Tử , Trương Vãn Ý , Đặng Vi , Đàn Kiện Thứ đóng chính được đánh giá là tác phẩm gây tiếng vang lớn bậc nhất. Cụ thể, bộ phim, đã phá mức nhiệt độ 33.000 điểm và là phim thành công nhất năm nay của nền tảng.

“Trường tương tư" gặt hái thành công nhờ bám sát nội dung tiểu thuyết gốc của tác giả Đồng Hoa và sở hữu dàn diễn viên diễn xuất tròn vai. Không chỉ Dương Tử mà 3 nam chính Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện đều được đánh giá có màn hóa thân hoàn hảo vào nhân vật.

Trong đó, Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi là nhân vật dễ chiếm được cảm tình của người xem, đồng thời đã có lượng fan đông đảo từ tiểu thuyết gốc.

Đặng Vi với lợi thế ngoại hình, được nhận xét đã giúp Đồ Sơn Cảnh trở thành nhân vật như “từ tiểu thuyết bước ra". Theo truyền thông Trung Quốc, Đặng Vi vốn không theo nghiệp diễn ngay từ đầu. Anh từng học múa hơn 10 năm, là 1 trong 22 thí sinh xuất sắc lọt vào đợt tuyển sinh của Học viện Hí Kịch Trung ương và Nhà hát Ca múa nhạc Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau một chấn thương nặng phải đi Mỹ điều trị, Đặng Vi không thể tiếp tục theo đuổi đam mê kịch múa và chuyển hướng sang làm diễn viên, bắt đầu ra mắt với vai phụ trong phim “Ngộ long" (tháng 5/2021).

Sau “Trường tương tư", số lượng người hâm mộ của Đặng Vi tăng vọt. Tài khoản Weibo của anh từ hơn 1 triệu người theo dõi đã tăng lên 4,4 triệu, các bài đăng trước đây chỉ dưới 100.000 lượt yêu thích, nhưng hiện tại đã đạt mức 500.000 - 800.000 lượt. Bài đăng mới nhất của Đặng Vi với nội dung chia tay nhân vật Đồ Sơn Cảnh đã ghi nhận lượt yêu thích kỷ lục - 2,18 triệu.

Dịp lễ Thất tịch vừa qua, Đặng Vi chia sẻ bộ ảnh mới dành tặng người hâm mộ. Chiếc mũ và quần của hãng thời trang cao cấp Valentino được Đặng Vi sử dụng trong bộ ảnh đã nhanh chóng “cháy hàng" trên hệ thống thương hiệu. Sau đó, trang chính thức của Valentino trên Weibo đăng tải riêng hình ảnh Đặng Vi và giới thiệu việc nam diễn viên quảng bá cho bộ sưu tập đầu thu 2023 của hãng, mở ra kỳ vọng ký hợp đồng đại diện.

Fan của Đặng Vi thể hiện độ chịu chi, cổ vũ thần tượng bằng cách mua sản phẩm anh quảng cáo, thuê xe taxi, chiếu màn hình LED hình ảnh Đặng Vi ở Trung Quốc và Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ).