Đặng Vi hóa 'bạch công tử' trong tạo hình mới ở Vân Tú Hành, visual thoát tục khiến fan đứng ngồi không yên

Sao quốc tế 25/08/2023 15:35

Tạo hình vai diễn Đặng Vi đảm nhận trong phim “Vân Tú Hành" nhận phản hồi tích cực từ cư dân mạng.

Trong “Vân Tú Hành", Đặng Vi thủ vai Trà Sóc Tuân, tương ứng với nhân vật Sa Sakujun trong tiểu thuyết/truyện trang gốc của Nhật Bản “Thái Vân Quốc Truyện". Trà Sóc Tuân là nhân vật phản diện, được miêu tả có tâm lý điên cuồng, biến thái.

Đặng Vi hóa 'bạch công tử' trong tạo hình mới ở Vân Tú Hành, visual thoát tục khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 1

Mặc dù chỉ là nam phụ, song tạo hình của Đặng Vi đảm nhận lập tức gây ấn tượng. Khán giả khen màn hoá trang của Đặng Vi lột tả được đúng tính cách nhân vật, thậm chí gây ấn tượng hơn cả nam nữ chính Tăng Thuấn Hy, Lý Nhất Đồng.

Ngoài ra mới đây, Đặng Vi tiếp tục gây ấn tượng với tạo hình thư sinh, nho nhã, khá giống với vai Đồ Sơn Cảnh trong phim “Trường tương tư". Với lợi thế ngoại hình, Đặng Vi nhận nhiều lời khen khi thể hiện những vai diễn trong phim cổ trang, kiếm hiệp. 

Đặng Vi hóa 'bạch công tử' trong tạo hình mới ở Vân Tú Hành, visual thoát tục khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 2Đặng Vi hóa 'bạch công tử' trong tạo hình mới ở Vân Tú Hành, visual thoát tục khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 3

Vân Tú Hành là bộ phim được chuyển thể từ bộ Thái Vân Quốc Truyện của Nhật Bản xoay quanh Hồng Tú Lệ một tiểu thư của một gia tộc quyền quý sa sút. Thay vì được sống một các nhàn hạ, sung túc như bao tiểu thư quý tộc khác, để có thể kiếm sống qua ngày cô phải cố gắng tự mình làm nhiều công việc khác nhau nhằm giảm gánh nặng gia đình.

Đặng Vi hóa 'bạch công tử' trong tạo hình mới ở Vân Tú Hành, visual thoát tục khiến fan đứng ngồi không yên - Ảnh 4

Một ngày nọ một cơ hội lớn đã đến với Tú Lệ khi cô nhận được một lời đề nghị tiến cử vào cung làm quý phi với mức giá 500 lượng vàng. Với điều kiện uốn nắn vị hoàng thượng trẻ nổi tiếng ham chơi, lơ là công việc triều chính và đam mê nam sắc trở thành một vị quân vương mẫu mực.

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