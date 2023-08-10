Vụt sáng nhờ 'Trường tương tư', Đặng Vi được fan vây kín tại sân bay, lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi

Trong lần xuất hiện tại sân bay lần này, Đặng Vi đứng chật cứng giữa dòng người khi có hàng loạt người hâm mộ tập trung vây kín để tiễn nam diễn viên.

Với cơn sốt "Trường tương tư", Đặng Vi ngày càng được khán giả và người hâm mộ biết đến nhiều hơn, nhiều người còn ưu ái gọi nam diễn viên là "hiệu ứng Đồ Sơn Cảnh". Mới đây, hôm 9/8, hình ảnh Đặng Vi xuất hiện tại sân bay nội địa thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, do mong muốn được gặp thần tượng trực tiếp, nhiều người hâm mộ nam diễn viên đã tập trung vây kín để tiễn anh đi Hàng Châu. Trong lần xuất hiện tại sân bay vào sáng qua, Đặng Vi đứng chật cứng giữa dòng người khi có hàng loạt người hâm mộ vây quanh và chào đón nam diễn viên. Điều này khác xa hoàn toàn so với thời điểm "Trường tương tư' vừa mới đóng máy.

Sáng 9/8, Đặng Vi có mặt tại một sân bay để xuất phát đi Hàng Châu, chuẩn bị cho sự kiện nhãn hàng tại đây Được biết, tuy đã trở thành sao nam lưu lượng được nhiều người biết tới nhưng trước khi lên máy bay, Đặng Vi cũng đã cúi người 90 độ để cảm ơn người hâm mộ vì dành tình cảm cho mình.

Trước đây khi chưa nổi tiếng, Đặng Vi từng bị paparazzi buông lời chê bai tại sân bay, khi nam diễn viên quay người tránh đi thì bị nói là có thói ngôi sao. Tuy nhiên sau khi vụ việc bị đào lại, anh đã được minh oan. Được fan vây kín tại sân bay, Đặng Vi lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi Đặng Vi sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nam diễn viên theo học vũ đạo từ khi còn nhỏ. Vì vậy anh trúng tuyển vào hệ đại học đại học khoa Kịch Múa với nền móng vững chắc. Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính badboy đốn tim người hâm mộ. Trong "Trường tương tư", Đặng Vi đảm nhận nhân vật Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính Đặng Vi hiện nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia vào "Trường tương tư" - bộ phim đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn phim ảnh thời gian gần đây. Trong phim, Đặng Vi đảm nhận nhân vật Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh. Nhờ diễn xuất đa chiều cùng vẻ ngoài chuẩn nam thần cổ trang, Đặng Vi nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Anh được đánh giá là diễn viên có độ "hot" nhất đoàn phim "Trường tương tư" tính đến thời điểm hiện tại.

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi Vương Hạc Đệ và Đặng Vi đều là hai mỹ nam thế hệ mới nổi tiếng của làng Hoa ngữ hiện nay. Mới đây, một blogger phát hiện điểm chung thú vị giữa hai nam thần này.

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