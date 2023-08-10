Vụt sáng nhờ 'Trường tương tư', Đặng Vi được fan vây kín tại sân bay, lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi

Sao quốc tế 10/08/2023 16:05

Trong lần xuất hiện tại sân bay lần này, Đặng Vi đứng chật cứng giữa dòng người khi có hàng loạt người hâm mộ tập trung vây kín để tiễn nam diễn viên.

Với cơn sốt "Trường tương tư", Đặng Vi ngày càng được khán giả và người hâm mộ biết đến nhiều hơn, nhiều người còn ưu ái gọi nam diễn viên là "hiệu ứng Đồ Sơn Cảnh". Mới đây, hôm 9/8, hình ảnh Đặng Vi xuất hiện tại sân bay nội địa thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, do mong muốn được gặp thần tượng trực tiếp, nhiều người hâm mộ nam diễn viên đã tập trung vây kín để tiễn anh đi Hàng Châu.                       

Trong lần xuất hiện tại sân bay vào sáng qua, Đặng Vi đứng chật cứng giữa dòng người khi có hàng loạt người hâm mộ vây quanh và chào đón nam diễn viên. Điều này khác xa hoàn toàn so với thời điểm "Trường tương tư' vừa mới đóng máy.

Vụt sáng nhờ 'Trường tương tư', Đặng Vi được fan vây kín tại sân bay, lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi - Ảnh 1

Vụt sáng nhờ 'Trường tương tư', Đặng Vi được fan vây kín tại sân bay, lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi - Ảnh 2
Sáng 9/8, Đặng Vi có mặt tại một sân bay để xuất phát đi Hàng Châu, chuẩn bị cho sự kiện nhãn hàng tại đây

Được biết, tuy đã trở thành sao nam lưu lượng được nhiều người biết tới nhưng trước khi lên máy bay, Đặng Vi cũng đã cúi người 90 độ để cảm ơn người hâm mộ vì dành tình cảm cho mình.

Trước đây khi chưa nổi tiếng, Đặng Vi từng bị paparazzi buông lời chê bai tại sân bay, khi nam diễn viên quay người tránh đi thì bị nói là có thói ngôi sao. Tuy nhiên sau khi vụ việc bị đào lại, anh đã được minh oan.

Vụt sáng nhờ 'Trường tương tư', Đặng Vi được fan vây kín tại sân bay, lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi - Ảnh 3Vụt sáng nhờ 'Trường tương tư', Đặng Vi được fan vây kín tại sân bay, lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi - Ảnh 4

Vụt sáng nhờ 'Trường tương tư', Đặng Vi được fan vây kín tại sân bay, lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi - Ảnh 5
Được fan vây kín tại sân bay, Đặng Vi lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi

Đặng Vi sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nam diễn viên theo học vũ đạo từ khi còn nhỏ. Vì vậy anh trúng tuyển vào hệ đại học đại học khoa Kịch Múa với nền móng vững chắc. Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính badboy đốn tim người hâm mộ.

Vụt sáng nhờ 'Trường tương tư', Đặng Vi được fan vây kín tại sân bay, lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi - Ảnh 6
Trong "Trường tương tư", Đặng Vi đảm nhận nhân vật Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh

 

Vụt sáng nhờ 'Trường tương tư', Đặng Vi được fan vây kín tại sân bay, lịch sự cúi chào 90 độ trước khi rời đi - Ảnh 7
Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính

Đặng Vi hiện nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia vào "Trường tương tư" - bộ phim đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn phim ảnh thời gian gần đây. Trong phim, Đặng Vi đảm nhận nhân vật Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh. Nhờ diễn xuất đa chiều cùng vẻ ngoài chuẩn nam thần cổ trang, Đặng Vi nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Anh được đánh giá là diễn viên có độ "hot" nhất đoàn phim "Trường tương tư" tính đến thời điểm hiện tại.

 

 

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi

Vương Hạc Đệ và Đặng Vi đều là hai mỹ nam thế hệ mới nổi tiếng của làng Hoa ngữ hiện nay. Mới đây, một blogger phát hiện điểm chung thú vị giữa hai nam thần này.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Vi sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi

Hé lộ một điểm chung không ngờ của hai nam thần Vương Hạc Đệ và Đặng Vi

Cảnh hôn 'sự cố' của Dương Tử - Đặng Vi trong 'Trường tương tư', fan lại được dịp 'rần rần'

Cảnh hôn 'sự cố' của Dương Tử - Đặng Vi trong 'Trường tương tư', fan lại được dịp 'rần rần'

Tổng hợp tư liệu cũ của Đặng Vi bị 'đào mộ' sau khi 'Trường tương tư' lên sóng

Tổng hợp tư liệu cũ của Đặng Vi bị 'đào mộ' sau khi 'Trường tương tư' lên sóng

Đặng Vi bị 'đào mộ' lại chuyện tình cảm, sử dụng 'đồ chơi tình yêu' trong quá khứ

Đặng Vi bị 'đào mộ' lại chuyện tình cảm, sử dụng 'đồ chơi tình yêu' trong quá khứ

Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành'

Đặng Vi phát hiện bị quay trộm tại phim trường 'Vân Tú Hành'

Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư

Đặng Vi nhập tâm 'buồn đến mức mất ngủ' khi 'yêu đương' cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 6 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 6 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn