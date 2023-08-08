Tổng hợp tư liệu cũ của Đặng Vi bị 'đào mộ' sau khi 'Trường tương tư' lên sóng

Những thông tin của Đặng Vi được cộng đồng mạng "khảo cổ" tính đến thời điểm hiện tại gồm: clip Đặng Vi vứt tàn thuốc bừa bãi tại nơi công cộng - nam diễn viên đã đăng bài viết xin lỗi; loạt ảnh Đặng Vi từng nuôi tóc dài nhuộm vàng, xỏ khuyên, xăm mình, sơn móng tay dấy lên nghi ngờ của khán giả về xu hướng tình dục của nam diễn viên; Đặng Vi từng có bạn gái thời đại học, yêu nhau 3 năm, hiện đã chia tay trong hòa bình; Vu Chính đăng bài ngầm ám chỉ Đặng Vi có bệnh ngôi sao nhưng sau đó đã ẩn bài đăng; clip Đặng Vi thực hiện hành động lè lưỡi khiến cộng đồng mạng đánh giá có phần phản cảm; loạt ảnh Đặng Vi chụp với bạn gái cũ, có ảnh chụp cùng "đồ chơi tình yêu" dấy lên nghi ngờ nam diễn viên cũng dùng đến những đồ vật này.

Sau khi nổi tiếng và được nhiều khán giả biết đến hơn nhờ "Trường tương tư" - bộ phim hiện đang được công chiếu trên nền tảng WeTV - Đặng Vi liên tục bị các blogger và cộng đồng mạng xứ Trung "đào mộ" hàng loạt thông tin không mấy tốt về bản thân trong quá khứ, trước khi anh chưa nổi tiếng.

Một số hình ảnh của Đặng Vi bị các blogger và cộng đồng mạng xứ Trung "đào mộ"

Đặng Vi sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nam diễn viên theo học vũ đạo từ khi còn nhỏ. Vì vậy anh trúng tuyển vào hệ đại học đại học khoa Kịch Múa với nền móng vững chắc. Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính badboy đốn tim người hâm mộ.

Một số hình ảnh của Đặng Vi bị các blogger và cộng đồng mạng xứ Trung "đào mộ"

Đặng Vi hiện được chú ý khi tham gia vào "Trường tương tư" - bộ phim đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn phim ảnh thời gian gần đây. Trong phim, Đặng Vi đảm nhận nhân vật Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh. Nhờ diễn xuất đa chiều cùng vẻ ngoài chuẩn nam thần cổ trang, Đặng Vi nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Nam diễn viên nhanh chóng có cho mình hơn 290.000 người theo dõi mới trong 7 ngày gần nhất, anh được đánh giá là diễn viên có độ "hot" nhất đoàn phim "Trường tương tư" tính đến thời điểm hiện tại.

Một số hình ảnh của Đặng Vi bị các blogger và cộng đồng mạng xứ Trung "đào mộ"

Hiện tại, Đặng Vi đang là cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn phim ảnh, những hình ảnh quá khứ của nam diễn viên vẫn đang được các blogger và cộng đồng mạng xứ Trung "đào mộ" lại hằng ngày.