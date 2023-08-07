Đặng Vi bị 'đào mộ' lại chuyện tình cảm, sử dụng 'đồ chơi tình yêu' trong quá khứ

Sao quốc tế 07/08/2023 14:47

Những hình ảnh này khiến người hâm mộ mất đi phần nào thiện cảm dành cho nam diễn viên.

"Trường tương tư" với sự tham gia của Dương Tử cùng ba nam diễn viên trẻ Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ hiện đang là bộ phim cổ trang "đại bạo" trên màn ảnh Hoa ngữ mùa hè năm nay. Do vậy, bên cạnh những tình tiết về nội dung phim, cuộc sống cá nhân của các diễn phim trong phim cũng được khán giả chú ý đến. Nam thứ chính Đặng Vi lại một lần nữa trở thành cái tên được khán giả và người hâm mộ bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh khi bị dân mạng xứ Trung "đào mộ" chuyện tình cảm trong quá khứ.             

Đặng Vi bị 'đào mộ' lại chuyện tình cảm, sử dụng 'đồ chơi tình yêu' trong quá khứ - Ảnh 1

Đặng Vi bị 'đào mộ' lại chuyện tình cảm, sử dụng 'đồ chơi tình yêu' trong quá khứ - Ảnh 2
Đặng Vi bị "đào mộ" chuyện tình cảm trong quá khứ, anh cùng bạn gái đã có quãng thời gian ở bên nhau 3 năm và từng cùng nhau nuôi một em mèo

Theo thông tin được cộng đồng mạng "khảo cổ", Đặng Vi và bạn gái cũ quen nhau từ khi anh chưa bước chân vào ngành giải trí. Cả hai đã có quãng thời gian ở bên nhau 3 năm và từng cùng nhau nuôi một em mèo. Được biết, cả hai đã chia tay nhau trong hòa bình và hiện không còn liên lạc. Điều đáng chú ý, trong một vài bức ảnh "ngày xửa ngày xưa" của Đặng Vi, dân tình tinh ý nhận ra bức ảnh nam diễn viên chụp ảnh cùng "đồ chơi tình yêu", hình ảnh này khiến người hâm mộ mất đi phần nào thiện cảm dành cho anh. Những thông tin này cũng ngầm xác nhận tin đồn nghi ngờ giới tính "không phải nam" của Đặng Vi trước đó. 

Đặng Vi bị 'đào mộ' lại chuyện tình cảm, sử dụng 'đồ chơi tình yêu' trong quá khứ - Ảnh 3

Đặng Vi bị 'đào mộ' lại chuyện tình cảm, sử dụng 'đồ chơi tình yêu' trong quá khứ - Ảnh 4
Hình ảnh nam diễn viên chụp ảnh cùng "đồ chơi tình yêu" khiến cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn nam diễn viên cũng sử dụng đến đồ vật này

Đặng Vi sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nam diễn viên theo học vũ đạo từ khi còn nhỏ. Vì vậy anh trúng tuyển vào hệ đại học đại học khoa Kịch Múa với nền móng vững chắc. Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính đốn tim người hâm mộ. 

Hiện tại, nam diễn viên được chú ý khi tham gia vào "Trường tương tư" - bộ phim đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn phim ảnh thời gian gần đây. Mặc dù chỉ mới lên sóng được hơn 2 tuần đầu tiên, "Trường tương tư" đã nhanh chóng trở thành bộ phim được quan tâm nhất trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Thế nhưng, không phải nữ chính Dương Tử hay nam chính Trương Vãn Ý, gương mặt nổi tiếng nhất sau những tập phim đầu tiên lại là nam thứ phụ Đặng Vi. 

Đặng Vi bị 'đào mộ' lại chuyện tình cảm, sử dụng 'đồ chơi tình yêu' trong quá khứ - Ảnh 5

Đặng Vi bị 'đào mộ' lại chuyện tình cảm, sử dụng 'đồ chơi tình yêu' trong quá khứ - Ảnh 6
Đặng Vi hiện đang được cộng đồng mạng nhiệt tình "đẩy thuyền" cùng Dương Tử trong "Trường tương tư" 

Trong phim, Đặng Vi đảm nhận nhân vật Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh. Nhờ diễn xuất đa chiều cùng vẻ ngoài chuẩn nam thần cổ trang, Đặng Vi nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Nam diễn viên nhanh chóng có cho mình hơn 290.000 người theo dõi mới trong 7 ngày gần nhất, anh được đánh giá là diễn viên có độ "hot" nhất đoàn phim "Trường tương tư" tính đến thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, các video clip về nhân vật Đồ Sơn Cảnh/Diệp Thập Thất do Đặng Vi thủ vai trong phim cũng được chia sẻ rộng rãi và gây sốt trên mạng xã hội.    

 

 

 

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