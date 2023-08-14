Weibo của Đặng Vi chính thức chạm mốc 4 triệu followers, vượng phát bất ngờ nhờ 'Trường tương tư'!

Sao quốc tế 14/08/2023 11:29

Đặng Vi cũng được đánh giá là diễn viên có độ 'hot' nhất đoàn phim 'Trường tương tư' tính đến thời điểm hiện tại.

Mới đây, Đặng Vi tiếp tục đạt được dấu mốc mới khi chính thức chạm mốc 4 triệu followers (người theo dõi) trên tài khoản Weibo cá nhân. Kể từ ngày "Trường tương tư" chính thức phát sóng (24/7) đến thời điểm hiện tại, số lượng người follow Đặng Vi không ngừng tăng lên chóng mặt. Weibo của nam diễn viên tăng từ 1,5 triệu lên 4 triệu followers chỉ trong 21 ngày. Đặng Vi cũng được đánh giá là diễn viên có độ "hot" nhất đoàn phim "Trường tương tư" tính đến thời điểm hiện tại.

Đặng Vi sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nam diễn viên theo học vũ đạo từ khi còn nhỏ. Vì vậy anh trúng tuyển vào hệ đại học đại học khoa Kịch Múa với nền móng vững chắc. Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính badboy đốn tim người hâm mộ.  

Weibo của Đặng Vi chính thức chạm mốc 4 triệu followers, vượng phát bất ngờ nhờ 'Trường tương tư'! - Ảnh 1Weibo của Đặng Vi chính thức chạm mốc 4 triệu followers, vượng phát bất ngờ nhờ 'Trường tương tư'! - Ảnh 2

Weibo của Đặng Vi chính thức chạm mốc 4 triệu followers, vượng phát bất ngờ nhờ 'Trường tương tư'! - Ảnh 3
Weibo của Đặng Vi chính thức chạm mốc 4 triệu followers

Anh hiện nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi tham gia vào "Trường tương tư" - bộ phim đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn phim ảnh thời gian gần đây. Trong phim, Đặng Vi đảm nhận nhân vật Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh. Nhờ diễn xuất đa chiều cùng vẻ ngoài chuẩn nam thần cổ trang, Đặng Vi nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. 

"Trường tương tư" là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. "Trường tương tư" sẽ nối tiếp truyện "Từng thề ứớc", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai).

Weibo của Đặng Vi chính thức chạm mốc 4 triệu followers, vượng phát bất ngờ nhờ 'Trường tương tư'! - Ảnh 4Weibo của Đặng Vi chính thức chạm mốc 4 triệu followers, vượng phát bất ngờ nhờ 'Trường tương tư'! - Ảnh 5

Weibo của Đặng Vi chính thức chạm mốc 4 triệu followers, vượng phát bất ngờ nhờ 'Trường tương tư'! - Ảnh 6
Trong "Trường tương tư", Đặng Vi đảm nhận nhân vật Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh. Nhờ diễn xuất đa chiều cùng vẻ ngoài chuẩn nam thần cổ trang, nam diễn viên nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả

Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành của nước Cao Tân. Để giấu thân thế của con gái, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của Tiểu Yêu ngay từ lúc mới sinh ra và sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, cải trang thành nam nhi hành nghề y, lấy tên giả là  Văn Tiểu Lục và sống tại trấn Thanh Thuỷ.       

Biểu ca của Tiểu Yêu là Thương Huyền đã đi khắp nơi tìm cô, nhưng khi gặp lại ở Thanh Thuỷ, Thương Huyền lại không nhận ra Văn Tiểu Lục chính là Tiểu Yêu. Sớm đã đem lòng yêu thích Tiểu Yêu, Thương Huyền cố gắng chiếm lấy trái tim của cô nhưng thất bại. Vì thống nhất thiên hạ, Thương Huyền đã từ bỏ tư tình để đoạt lấy ngai vàng, bởi Thương Huyền biết, chỉ khi thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu mới có thể hạnh phúc. Sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, Tiểu Yêu rời đi cùng Đồ Sơn Cảnh mai danh ẩn tích.

Weibo của Đặng Vi chính thức chạm mốc 4 triệu followers, vượng phát bất ngờ nhờ 'Trường tương tư'! - Ảnh 7

Weibo của Đặng Vi chính thức chạm mốc 4 triệu followers, vượng phát bất ngờ nhờ 'Trường tương tư'! - Ảnh 8
"Trường tương tư" sẽ chính thức đi đến hồi kết tập cuối phần 1 vào tối nay (14/8) 

Tối nay (14/8), "Trường tương tư" sẽ chính thức đi đến hồi kết tập cuối phần 1. Vào 16h (giờ Hà Nội) chiều nay, các diễn viên chính của phim cũng sẽ livestream để tương tác trực tiếp cùng khán giả. Cư dân mạng dự đoán phần 1 sẽ kết thúc ở phân đoạn Thương Huyền lên ngôi, Đồ Sơn Cảnh kết hôn với Phòng Phong Ý Ánh.   

 

 

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Trong phân cảnh mới, khi Dương Tử tấm tắc được khen thì diễn xuất của Đặng Vi khiến khán giả không khỏi tranh cãi.

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