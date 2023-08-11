'Trường tương tư' chạm mốc kỷ lục mới, 'đứa con tinh thần' của Dương Tử không làm khán giả thất vọng!

'Trường tương tư' chính thức cán mốc 5 triệu bài đăng thảo luận trên nền tảng Tencent.

"Trường tương tư" hiện đang là bộ phim hay đáng xem trên màn ảnh Hoa ngữ hè 2023 năm nay, phim đang sở hữu tỷ suất người xem ấn tượng và cũng là chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh. Mới đây, theo dữ liệu Vân Hợp chính thức, tỷ lệ phát sóng trên bảng xếp hạng phim nhiều tập của "Trường tương tư" ngày hôm qua (10/8) đã phá 30%, lượt xem hữu hiệu trong ngày đã vượt 100 triệu. Điều này có nghĩa "Trường tương tư" là bộ phim thứ 2 của năm 2023 có lượt xem hữu hiệu phá 100 triệu trong một ngày. Thêm vào đó, "Trường Tương Tư" cũng chính thức cán mốc 5 triệu bài đăng thảo luận trên nền tảng Tencent.

"Trường tương tư" cán mốc 5 triệu bài đăng thảo luận trên nền tảng Tencent Trước đó, hôm 6/8, "Lục Công Chúa" (CCTV6 - một đài truyền hình lớn ở Trung Quốc) - đã đăng tải bài báo ghi nhận "Trường tương tư" do Dương Tử - Trương Vãn Ý chủ diễn là bộ phim "bạo khoản" (nhiệt độ, ăn khách) cấp hiện tượng đầu tiên mùa hè 2023 này. Các chuyên gia phân tích của nhà đài cũng dành lời khen cho "Trường tương tư" và các diễn viên trong phim. Dương Tử cũng được nhận xét là diễn viên kính nghiệp và nỗ lực, có thể đối diễn các với đồng nghiệp một cách xuất sắc.

Dương Tử cũng được CCTV6 nhận xét là diễn viên kính nghiệp và nỗ lực, có thể đối diễn các với đồng nghiệp một cách xuất sắc Theo phân tích từ chuyên gia của nhà đài, trong đợt chiếu phim hè năm nay, các nền tảng đã ồ ạt tung ra những bộ phim cổ trang trọng điểm nhằm chiếm được một phần trong thị trường phim truyền hình rộng lớn. Đường đua phim hè 2023 hiện đã trôi qua một nửa, mãi cho đến khi "Trường tương tư" xuất hiện, danh hiệu "phim cổ trang bạo cấp hiện tượng" cuối cùng mới có chủ. Tính đến nay, sau 11 ngày công chiếu (24/7-3/8) “Trường tương tư” đã lập 7 kỷ lục mới trong năm 2023, là phim phá các cột mốc nhiệt độ 30.000, 31.000 và 32.000 nhanh nhất và cũng là con số cao nhất trong năm nay của Tencent. Trước “Trường tương tư”, các phim trên nền tảng này không được khán giả chú ý quá nhiều, thậm chí bị cho là thất bại. "Trường tương tư" được dụ đoán sẽ trở thành bộ phim "đại bạo" trên màn ảnh nhỏ trong mùa hè 2023 năm nay Với những thành tích hiện tại, "Trường tương tư" đang là bộ phim nhận được sự yêu mến rộng khắp của khán giả và các chuyên gia trong nước. Hiện trên các diễn đàn phim ảnh, đông đảo khán giả tỏ ra phấn khích dự đoán rất có thể "Trường tương tư" sẽ trở thành bộ phim "đại bạo" trên màn ảnh nhỏ trong mùa hè 2023 năm nay.

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