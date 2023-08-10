Đặng Vi, Đại Lộ Oa, Vương Hoằng Nghị chụp ảnh họa báo 'Trường tương tư' cùng Bazaar Men, ảnh thực tế có xinh đẹp như phim?

Hiện tại, "Trường tương tư" vẫn đang là bộ phim được đánh giá cao tại thị trường phim ảnh Hoa ngữ hè 2023 khi không ngừng lập được nhiều thành tích mới sau mỗi tập phim. Bên cạnh những nội dung xoay quanh bộ phim, nhan sắc và đời tư của dàn diễn viên trong phim cũng luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

Mới đây, Đặng Vi (vai Thanh Khâu Đồ Sơn Cảnh), Đại Lộ Oa (vai A Niệm/Cao Tân Ức), và Vương Hoằng Nghị (vai Xích Thủy Phong Long) đã có buổi cộng tác cùng Bazaar Men chụp ảnh họa báo "Trường tương tư". Không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, nhan sắc của Đặng Vi, Đại Lộ Oa và Vương Hoằng Nghị trong buổi họa báo cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đại Lộ Oa trên ảnh họa báo "Trường tương tư" của Bazaar Men

Mới đây, hôm 6/8, "Lục Công Chúa" (CCTV6 - một đài truyền hình lớn ở Trung Quốc) - đã đăng tải bài báo ghi nhận "Trường tương tư" do Dương Tử - Trương Vãn Ý chủ diễn là bộ phim "bạo khoản" (nhiệt độ, ăn khách) cấp hiện tượng đầu tiên mùa hè 2023 này.

Hiện "Trường tương tư" đã trở thành bộ phim đầu tiên của năm 2023 phá mức nhiệt 33.000 trên nền tảng Tencent. Phim đứng thứ 8 trong bảng kéo hội viên mới của năm trên Tencent Video. Không chỉ vậy, chỉ số Datawin của "Trường tương tư" ngày 2/8 đã phá mức 2.7, cụ thể là 2.701, tạm thời xếp thứ hai trong năm 2023, chỉ sau phim "Cuồng Phong".

Vương Hoằng Nghị trên ảnh họa báo "Trường tương tư" của Bazaar Men

Với những thành tích hiện tại, "Trường tương tư" vẫn đang là bộ phim nhận được sự yêu mến rộng khắp của khán giả và các chuyên gia trong nước. Dàn diễn viên vừa có tài vừa có sắc của phim như Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Đại Lộ Oa, Vương Hoằng Nghị cũng đang là tâm điểm được khán giả chú ý.