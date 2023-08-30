Liệu Dương Tử và Lâm Canh Tân có cứu được phim 'đầu tư nghìn tỉ' Thanh trâm hành?

Sao quốc tế 30/08/2023 07:30

Mới đây, ê-kíp "Thanh trâm hành" đã tiết lộ thời điểm Dương Tử, Lâm Canh Tân sẽ quay lại các phân cảnh để cứu vãn.

Bom tấn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng "Thanh trâm hành" từng đứng trước nguy cơ cấm chiếu vĩnh viễn do scandal của Ngô Diệc Phàm, thì gần đây, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin bộ phim được quay lại bổ sung. Người thay thế nam tài tử đóng với Dương Tử chính là Lâm Canh Tân.

Một số nguồn tin cho biết Dương Tử và Lâm Canh Tân sẽ quay bổ sung vào giữa tháng 9. Bối cảnh đang chuẩn bị dựng, Dương Tử có lẽ sẽ quay trong nửa tháng. Việc được quay bổ sung bởi tài tử Lâm Canh Tâm mở ra hi vọng cho người hâm mộ tác phẩm. Bởi xét cho cùng về danh tiếng, thực lực diễn xuất, Lâm Canh Tân đủ sức gánh vai nam chính trong phim.

Hơn nữa, anh từng đóng cặp với Triệu Lệ Dĩnh ở "Sở Kiều truyện" và tạo nên thành tích vô tiền khoáng hậu với hàng chục tỉ lượt xem. Vậy nên, việc đoàn phim bổ sung anh vào dự án này như một bảo chứng cho chất lượng và rating của phim.

Liệu Dương Tử và Lâm Canh Tân có cứu được phim 'đầu tư nghìn tỉ' Thanh trâm hành? - Ảnh 1

Với Dương Tử, sau thời gian ngụp lặn vì các dự án bị chê bai về kịch bản, diễn xuất, việc cô bứt phá với "Trường tương tư" đã nâng tầm vị thế của nữ diễn viên. Theo đó, với sự ảnh hưởng và danh tiếng từ "Trường tương tư", Dương Tử càng được chú ý khi dự án "Thanh trâm hành" trở lại với khán giả. Điều này, càng cho thấy sự kì vọng của người xem vào tác phẩm này rất lớn.

Bên cạnh đó, để phim có thể được phát sóng, nhà sản xuất đã quyết định tìm người thay thế Ngô Diệc Phàm và quay lại một số phân cảnh. Việc đổi diễn viên và phải quay lại một số cảnh có Ngô Diệc Phàm khiến ê-kíp của phim sẽ tốn thêm một khoảng chi phí rất lớn để bù đắp cho các cảnh quay này cũng như trả cát - xê cho Lâm Canh Tân. Ngoài ra, cái khó của nhà sản xuất chính là áp lực tạo ra những phân cảnh chân thật, dù có sử dụng AI nhưng vẫn cần tránh việc xử lý kém tinh tế gây tranh cãi.

Liệu Dương Tử và Lâm Canh Tân có cứu được phim 'đầu tư nghìn tỉ' Thanh trâm hành? - Ảnh 2

"Thanh trâm hành" là dự án bom tấn của Tencent, với mức đầu tư khoảng hơn 1.000 tỉ đồng. Nhà sản xuất đã tìm nhiều phương án để phim có thể phát sóng khi Ngô Diệc Phàm bị toàn án phán quyết có tội, trong đó có cả sử dụng AI. Tuy nhiên, những nỗ lực này không hiệu quả và bộ phim đã phải nằm chờ từ năm 2019 tới nay.

"Thanh trâm hành" xoay quanh chuyện yêu hận tình thù của nữ quan Hoàng Tử Hà (Dương Tử). Trong khi sống trong cung, không ngờ cô nàng lại gỡ ra một đại án kinh tâm động phách của vương triều Đại Đường năm ấy.

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