Dương Tử bất ngờ bày tỏ tình cảm với một đàn anh đình đám trong ngành

Sao quốc tế 28/08/2023 10:39

Động thái mới đây của Dương Tử đã gây chú ý với người hâm mộ.

Dương Tử không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ Hoa ngữ, nữ diễn viên sinh năm 1992 bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ và nổi tiếng với các tác phẩm như: Nhà có trai có gái, Hương mật tựa khói sương, Cá mực hầm mật, Không phải hoa cũng chẳng phải sương, Hoan lạc tụng

Dương Tử bất ngờ bày tỏ tình cảm với một đàn anh đình đám trong ngành - Ảnh 1
Dương Tử không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ Hoa ngữ.

Cô là một trong nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm khi có mặt trong Trường Tương Tư. Nhan sắc và diễn xuất của cô nàng được nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhờ thành công rực rỡ hiện nay, Dương Tử một lần nữa chứng minh sức hút không thể chối bỏ tại dòng phim cổ trang Trung Quốc. Có thể nói trong dàn tiểu hoa 90 hiện nay, Dương Tử đã hoàn toàn bỏ xa các đồng nghiệp cùng lứa.

Dương Tử bất ngờ bày tỏ tình cảm với một đàn anh đình đám trong ngành - Ảnh 2
Cô là một trong nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm khi có mặt trong Trường Tương Tư.
Dương Tử bất ngờ bày tỏ tình cảm với một đàn anh đình đám trong ngành - Ảnh 3

Có thể nói trong dàn tiểu hoa 90 hiện nay, Dương Tử đã hoàn toàn bỏ xa các đồng nghiệp cùng lứa.

Mới đây, Dương Tử còn có động thái bày tỏ tình cảm với một ngôi sao đình đám. Cụ thể, cô nàng đã share Weibo tuyên truyền cho bộ phim Chân Tướng Cuối Cùng của đàn anh Huỳnh Hiểu Minh. Đây cũng là minh chứng cho thấy cả hai ngôi sao vẫn giữ mối quan hệ vô cùng thân thiết sau khi hợp tác cùng nhau.

Dương Tử bất ngờ bày tỏ tình cảm với một đàn anh đình đám trong ngành - Ảnh 4
Cô nàng đã share Weibo tuyên truyền cho bộ phim Chân Tướng Cuối Cùng của đàn anh Huỳnh Hiểu Minh.

Trước đó, cả hai đã từng hợp tác trong dự án phim điện ảnh Liệt Hỏa Anh Hùng và chương trình Nhà Hàng Trung Hoa 3. Huỳnh Hiểu Minh luôn chăm sóc đàn em, trong khi đó Dương Tử cũng rất thoải mái với đàn anh.

Dương Tử bất ngờ bày tỏ tình cảm với một đàn anh đình đám trong ngành - Ảnh 5
Trước đó, cả hai đã từng hợp tác trong dự án phim điện ảnh Liệt Hỏa Anh Hùng và chương trình Nhà Hàng Trung Hoa 3.
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Từ khóa:   Dương Tử Huỳnh Hiểu Minh sao Hoa ngữ sao châu Á Trường Tương Tư

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