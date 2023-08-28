Dương Tử bất ngờ bày tỏ tình cảm với một đàn anh đình đám trong ngành

Dương Tử không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ Hoa ngữ, nữ diễn viên sinh năm 1992 bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ và nổi tiếng với các tác phẩm như: Nhà có trai có gái, Hương mật tựa khói sương, Cá mực hầm mật, Không phải hoa cũng chẳng phải sương, Hoan lạc tụng…

Dương Tử không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ Hoa ngữ.

Cô là một trong nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm khi có mặt trong Trường Tương Tư. Nhan sắc và diễn xuất của cô nàng được nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhờ thành công rực rỡ hiện nay, Dương Tử một lần nữa chứng minh sức hút không thể chối bỏ tại dòng phim cổ trang Trung Quốc. Có thể nói trong dàn tiểu hoa 90 hiện nay, Dương Tử đã hoàn toàn bỏ xa các đồng nghiệp cùng lứa.