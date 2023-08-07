Địch Lệ Nhiệt Ba xinh như búp bê trong chương trình 'Xin chào thứ bảy', lấy lại 'thần thái' sau 'An Lạc truyện'

Mới đây, tập mới nhất của chương trình "Xin chào thứ 7" với khách mời là Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh, Hạ Nam, Trần Đào, Vương Dịch Đình vừa lên sóng vào tối thứ 7 (5/8) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Xuất hiện trong chương trình, Địch Lệ Nhiệt Ba rạng rỡ với phong cách trẻ trung, năng động. Có thể thấy cô nàng đã lấy lại được "thần thái" nhan sắc sau "An Lạc truyện", bởi tạo hình của "mỹ nhân Tân Cương" trong bộ phim này không được đánh giá cao.

Ngay sau khi tập mới nhất của chương trình "Xin chào thứ 7" được phát sóng, diện mạo rạng ngời của Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Trung, thu hút hàng ngàn lượng tương tác khủng. Nhiều người nhận xét vẻ đẹp trong veo, nhan sắc ngọt ngào đầy cá tính của Địch Lệ Nhiệt Ba rất hợp với phong cách này.

Nhiều người nhận xét vẻ đẹp trong veo, nhan sắc ngọt ngào đầy cá tính của Địch Lệ Nhiệt Ba rất hợp với phong cách này

Địch Lệ Nhiệt Ba (1992), tên đầy đủ là Địch Lệ Nhiệt Ba - Địch Lực Mộc Lạp Đề, là nữ diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ, cô đã được học vũ đạo, đàn piano và đàn violin.

Năm 2014, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viện Hí Kịch Thượng Hải khoa biểu diễn. Sau tốt nghiệp, cô nhận được sự chú ý của khán giả sau khi tham gia bộ phim cổ trang tiên hiệp ăn khách "Cổ kiếm kỳ đàm". Với nhan sắc "có một không hai" và sự nỗ lực trau dồi khả năng diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba vụt sáng trở thành một trong những nữ diễn viên có lưu lượng hàng đầu.

Có thể thấy cô nàng đã lấy lại được "thần thái" nhan sắc sau "An Lạc truyện", bởi tạo hình của "mỹ nhân Tân Cương" trong bộ phim này không được đánh giá cao

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đang được người hâm mộ chú ý qua phim "An Lạc truyện" đóng chính cùng Cung Tuấn. Bộ phim cũng vừa đi đến hồi kết hôm 5/8. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu lên sóng, đoàn làm phim "An Lạc truyện" khiến không ít khán giả thất vọng khi có những tạo hình cổ trang "phong ấn" nhan sắc nữ diễn viên khá nhiều.