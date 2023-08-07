Tạo hình tân nương 'độc lạ' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện', fan ngán ngẩm 'chán không muốn nói'

Sao quốc tế 07/08/2023 09:48

Tạo hình tân nương của Địch Lệ Nhiệt Ba trong tập cuối của bộ phim gây ra không ít tranh cãi trên các diễn đàn phim ảnh.

Bộ phim "An Lạc truyện" do Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba chủ diễn đã chính thức đi đến hồi kết sau 40 tập phim với nhiều tranh luận từ khán giả trong suốt thời gian công chiếu. Tập cuối của bộ phim cũng không nằm ngoài ngoại lệ. 

Cụ thể, ở tập cuối của phim, tạo hình đại hôn của Địch Lệ Nhiệt Ba và nam phụ Lưu Vũ Ninh gây ra không ít tranh cãi trên các diễn đàn phim ảnh. Đây là phân cảnh Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) thực hiện đám cưới giả với Lạc Minh Tây (Lưu Vũ Ninh thủ vai) để dụ nam chính Hàn Diệp (Cung Tuấn) xuất hiện. 

Tạo hình tân nương 'độc lạ' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện', fan ngán ngẩm 'chán không muốn nói' - Ảnh 1

Tạo hình tân nương 'độc lạ' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện', fan ngán ngẩm 'chán không muốn nói' - Ảnh 2
Tạo hình tân nương của Địch Lệ Nhiệt Ba trong tập cuối của bộ phim gây ra không ít tranh cãi trên các diễn đàn phim ảnh

Trong tạo hình tân nương này, đoàn làm phim đã phối hợp trang phục hồng y, mũ đội vàng chóe kèm kiểu tóc trắng "giả trân" cho tạo hình của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Cách phối hợp màu sắc có phần tương phản đã khiến tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trông khá rối mắt, nhan sắc của "mỹ nhân Tân Cương" cũng không "gánh" nổi với tạo hình tân nương này.

Nhiều khán giả cho rằng đoàn làm phim đã không đầu tư chỉn chu cho nhân vật, khiến nhan sắc của cô nàng bị "phong ấn" khá nhiều và che đi những nét đẹp vốn có của nữ diễn viên. Thế nhưng trước những phẫn nộ từ khán giả và người hâm mộ, đoàn làm phim hiện vẫn chưa có động thái gì liên quan đến vấn đề này. 

Tạo hình tân nương 'độc lạ' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện', fan ngán ngẩm 'chán không muốn nói' - Ảnh 3

Tạo hình tân nương 'độc lạ' của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'An Lạc truyện', fan ngán ngẩm 'chán không muốn nói' - Ảnh 4
Cách phối hợp màu sắc có phần tương phản đã khiến tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trông khá rối mắt, nhan sắc của "mỹ nhân Tân Cương" cũng không "gánh" nổi với tạo hình tân nương này

"An lạc truyện" là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Đế Hoàng Thư" của tác giả Tinh Linh. Bộ phim xoay quanh câu chuyện ngược tâm đầy cảm động giữa Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và Thái Tử Hàn Diệp (Cung Tuấn thủ vai). Nhậm An Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc, nhưng vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc.  

Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô được thái tử Hàn Diệp cưu mang, trở thành phụ tá của chàng. Sau đó, với trí thông minh của mình, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá được nhiều vụ án, giúp đỡ an dân. Cuối cùng Hàn Diệp đã lật lại vụ án của gia đình Nhậm An Lạc và rửa sạch oan khuất cho gia tộc của cô.  

 

 

 

 

Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ phản ứng hoá học cực ngọt trong bộ ảnh quảng bá cho An Lạc Truyện, dân tình 'ship' nhiệt liệt vì quá đẹp đôi

Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ phản ứng hoá học cực ngọt trong bộ ảnh quảng bá cho An Lạc Truyện, dân tình 'ship' nhiệt liệt vì quá đẹp đôi

"An Lạc Truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đã dần đi đến hồi kết. Tuy nhiên vì phản ứng hóa học và visual nịnh mắt, bộ đôi đang được mong chờ có cơ hội hợp tác trong một bộ phim hiện đại ngọt ngào, ít ngược hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ phản ứng hoá học cực ngọt trong bộ ảnh quảng bá cho An Lạc Truyện, dân tình 'ship' nhiệt liệt vì quá đẹp đôi

Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba bùng nổ phản ứng hoá học cực ngọt trong bộ ảnh quảng bá cho An Lạc Truyện, dân tình 'ship' nhiệt liệt vì quá đẹp đôi

'An Lạc truyện' đạt thành tích 'khủng' dù gây tranh cãi, Địch Lệ Nhiệt Ba có lấy lại vị thế?

'An Lạc truyện' đạt thành tích 'khủng' dù gây tranh cãi, Địch Lệ Nhiệt Ba có lấy lại vị thế?

Địch Lệ Nhiệt Ba 'đối đầu' với Dương Tử trong mùa hè, liệu An Lạc Truyện có 'lép vế' trước Trường Tương Tư?

Địch Lệ Nhiệt Ba 'đối đầu' với Dương Tử trong mùa hè, liệu An Lạc Truyện có 'lép vế' trước Trường Tương Tư?

Vượt Liên Hoa Lâu - An Lạc Truyện, Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục thăng hạng, lọt Top 1 phim được 'hóng' nhiều nhất

Vượt Liên Hoa Lâu - An Lạc Truyện, Trường Tương Tư của Dương Tử tiếp tục thăng hạng, lọt Top 1 phim được 'hóng' nhiều nhất

An Lạc Truyện thất bại thảm hại, nguyên nhân chính đến từ Địch Lệ Nhiệt Ba?

An Lạc Truyện thất bại thảm hại, nguyên nhân chính đến từ Địch Lệ Nhiệt Ba?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện

Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bất chấp cam thường, đẹp rạng ngời trong buổi tuyên truyền phim An Lạc Truyện

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 54 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 54 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn