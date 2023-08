Cụ thể, ở tập cuối của phim, tạo hình đại hôn của Địch Lệ Nhiệt Ba và nam phụ Lưu Vũ Ninh gây ra không ít tranh cãi trên các diễn đàn phim ảnh. Đây là phân cảnh Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) thực hiện đám cưới giả với Lạc Minh Tây (Lưu Vũ Ninh thủ vai) để dụ nam chính Hàn Diệp (Cung Tuấn) xuất hiện.

Bộ phim "An Lạc truyện" do Cung Tuấn - Địch Lệ Nhiệt Ba chủ diễn đã chính thức đi đến hồi kết sau 40 tập phim với nhiều tranh luận từ khán giả trong suốt thời gian công chiếu. Tập cuối của bộ phim cũng không nằm ngoài ngoại lệ.

Trong tạo hình tân nương này, đoàn làm phim đã phối hợp trang phục hồng y, mũ đội vàng chóe kèm kiểu tóc trắng "giả trân" cho tạo hình của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Cách phối hợp màu sắc có phần tương phản đã khiến tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trông khá rối mắt, nhan sắc của "mỹ nhân Tân Cương" cũng không "gánh" nổi với tạo hình tân nương này.

Nhiều khán giả cho rằng đoàn làm phim đã không đầu tư chỉn chu cho nhân vật, khiến nhan sắc của cô nàng bị "phong ấn" khá nhiều và che đi những nét đẹp vốn có của nữ diễn viên. Thế nhưng trước những phẫn nộ từ khán giả và người hâm mộ, đoàn làm phim hiện vẫn chưa có động thái gì liên quan đến vấn đề này.

"An lạc truyện" là bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình "Đế Hoàng Thư" của tác giả Tinh Linh. Bộ phim xoay quanh câu chuyện ngược tâm đầy cảm động giữa Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và Thái Tử Hàn Diệp (Cung Tuấn thủ vai). Nhậm An Lạc là hậu nhân của công thần khai quốc, nhưng vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc.

Trong hành trình đi tìm lại sự thật để rửa oan cho gia tộc, cô được thái tử Hàn Diệp cưu mang, trở thành phụ tá của chàng. Sau đó, với trí thông minh của mình, Nhậm An Lạc đã giúp Hàn Diệp phá được nhiều vụ án, giúp đỡ an dân. Cuối cùng Hàn Diệp đã lật lại vụ án của gia đình Nhậm An Lạc và rửa sạch oan khuất cho gia tộc của cô.