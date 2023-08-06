Thành tích phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã bết bát, nay còn bị tẩy chay vì điều này

Sao quốc tế 06/08/2023 16:30

Được trông chờ là siêu phẩm cổ trang dịp Hè từ Youku nhưng An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính lại gây thất vọng nặng nề.

Mới đây, bộ phim "An Lạc truyện" của Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn tiếp tục gặp "kiếp nạn" mới khi bị khán giả chỉ trích nặng nề về cách xây dựng nhân vật, hướng "mũi dùi" vào nam phụ đang được đãi ngộ nhiều đến vô lý của bộ phim.

Cụ thể, không ít khán giả lên tiếng tẩy chay nam phụ của An Lạc Truyện - Lưu Vũ Ninh khi thiết lập nhân vật Lạc Minh Tây của anh đã phá nát cả bộ phim. Trong truyện, Lạc Minh Tây có khá ít đất diễn, thế nhưng lên phim thì thời lượng của nhân vật này chiếm đến 1/3 phim. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến người xem An Lạc Truyện ngán ngẩm, đòi bỏ xem phim.

Thành tích phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã bết bát, nay còn bị tẩy chay vì điều này - Ảnh 1Thành tích phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã bết bát, nay còn bị tẩy chay vì điều này - Ảnh 2

Vốn dĩ thuộc về các nhân vật khác (bao gồm cả cặp đôi chính An Lạc - Hàn Diệp) cũng bị mang sang cho Lạc Minh Tây thực hiện. Ví dụ như việc trồng hoa trường tư chữa bệnh cho Hàn Diệp, hay tình tiết công chúa An Ninh viết thư cho Hàn Diệp đều bị chỉnh sửa tan nát, mọi cái tốt đẹp đều chuyển sang cho nam phụ Lạc Minh Tây. 

 

Mặt khác, sự xuất hiện của nam phụ Lạc Minh Tây khiến cho nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn bị ảnh hưởng nặng nề. Cả hai trở nên thiếu quyết đoán, nhàm chán và yếu đuối. Thái tử Hàn Diệp thông thái của truyện giờ đây "nhờ cậy hết" vào Lạc Minh Tây chứ không biết làm gì. Đã vậy, nhiều lúc 2 nhân vật còn "tàng hình" dù đóng vai trò chính, hoặc nếu xuất hiện thì chỉ biết ngồi đó cho đẹp, uống trà và vẽ tranh.

 

Thành tích phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã bết bát, nay còn bị tẩy chay vì điều này - Ảnh 3

Hiện tại, An Lạc Truyện đang bị tẩy chay diện rộng vì sự thay đổi đến không thể nhận ra, mà "kẻ tội đồ" được cho là Lưu Vũ Ninh. Trước đó, nam diễn viên bị chỉ trích vì tạo hình cổ trang quá xấu, được tăng đất diễn vô lý và còn lộ chuyện đi ăn riêng với NSX phim. Nhiều khán giả mỉa mai rằng ai sắp tới đóng phim với Lưu Vũ Ninh thì nên cẩn thận, kẻo "rước họa vào thân".

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