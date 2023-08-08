Lên sóng cả 2 bộ phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn 'trắng tay' trong đường đua phim Trung vì điều này

Cụ thể, trong những tập đầu phim, kỹ xảo rởm và diễn xuất thiếu sự gắn kết tương tác của hai diễn viên chính, cùng những chi tiết thiếu logic khiến bộ phim bị cho là có chất lượng hạng B, trong khi chi phí sản xuất lớn, là dự án hạng S+. Do đó, An Lạc Truyện là một tác phẩm không giúp ích gì cho sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba và càng làm cho mác "bình hoa di động" của cô thêm củng cố.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn có bộ phim thuộc đề tài khác, là dạng phim chính kịch mang tên Công tố, nhưng diễn xuất của nữ diễn viên trong phim cũng làm người xem thất vọng. Chính vì vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có phim truyền hình Lợi Kiếm Hoa Hồng vừa đóng máy, không thể lên sóng trong năm 2023. Do đó, có thể nói năm 2023 của người đẹp sinh năm 1992 đã hoàn toàn trắng tay. Cô thất bại khi thử sức trong dạng phim chính kịch đòi hỏi diễn xuất, và cũng không có thành tích tốt ở cả mảng phim ngôn tình vốn dành cho các ngôi sao thần tượng như Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đáng nói là trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nghỉ ngơi suốt 8 tháng không xuất hiện, không đóng phim nên hiện tại cô không có những dự án mới để lấy lại danh tiếng. Trong khi đó, các đối thủ thuộc lứa tiểu hoa đán 9X của Địch Lệ Nhiệt Ba đều liên tiếp có những bộ phim gây tiếng vang, thành tích khả quan như Dương Tử với Trường Tương Tư, Triệu Lộ Tư với Vụng Trộm Không Thể Giấu có chỉ số truyền thông cao, Bạch Lộc cũng có phim Trường Nguyệt Tẫn Minh được nền tảng chiếu công nhận là phim bùng nổ.

Sự thụt lùi của Địch Lệ Nhiệt Ba là điều mà nhiều khán giả cũng như giới chuyên môn nhận thấy. Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên chông chênh khi nhiều năm không tìm được một vai diễn đinh hay tác phẩm hot. Độ nổi tiếng của cô hiện tại chỉ dựa vào vẻ ngoài nổi trội cùng danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ mới".