Vương Hạc Đệ lại bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, vẫn mong có cơ hội một lần 'đu idol' thành công

Sao quốc tế 07/08/2023 15:34

Vương Hạc Đệ lại một lần nữa bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, muốn gặp thần tượng nhưng lại vắng mặt đúng thời điểm thần tượng xuất hiện.

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được nhắc đến là một trong những "mỹ nhân Tân Cương" nổi bật nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ ngoài ngành đông đảo mà ngay cả những đàn anh, đàn em trong nghề như Vương Hạc Đệ cũng xem cô là thần tượng của họ. 

Vương Hạc Đệ lại bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, vẫn mong có cơ hội một lần 'đu idol' thành công - Ảnh 1

Vương Hạc Đệ lại bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, vẫn mong có cơ hội một lần 'đu idol' thành công - Ảnh 2

Vương Hạc Đệ lại bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, vẫn mong có cơ hội một lần 'đu idol' thành công - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia chương trình “Xin chào thứ 7” cùng dàn diễn viên phim “An Lạc truyện”

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cung Tuấn và dàn diễn viên "An Lạc truyện" vừa tham gia ghi hình chương trình "Xin chào thứ 7" - tập phát sóng hôm 5/8 vừa qua. Đáng chú ý, khán giả "ruột" của chương trình nhanh chóng nhận ra Vương Hạc Đệ lại không tham gia ghi hình tập này và bày tỏ nuối tiếc rằng Vương Hạc Đệ lại một lần nữa bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, muốn gặp thần tượng nhưng lại vắng mặt đúng thời điểm thần tượng xuất hiện. Cộng đồng mạng bày tỏ hy vọng mỹ nam Vương Hạc Đệ sớm có dự án hợp tác cùng đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba để thỏa lòng mong ước của một fanboy chính hiệu. 

Vương Hạc Đệ lại bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, vẫn mong có cơ hội một lần 'đu idol' thành công - Ảnh 4Vương Hạc Đệ lại bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, vẫn mong có cơ hội một lần 'đu idol' thành công - Ảnh 5

Vương Hạc Đệ lại bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, vẫn mong có cơ hội một lần 'đu idol' thành công - Ảnh 6
Nữ diễn viên xuất hiện với thần thái rạng rời tại chương trình

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998 ở Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong gia đình lao động bình thường. Bố mẹ nam diễn viên từng làm công nhân trong nhà máy, bị nghỉ việc những năm 1990 và mở một quán bán xiên chiên để kiếm sống. Những lúc có thời gian rảnh, nam diễn viên cũng thường về quán phụ giúp bố mẹ. Chính vì chưa bao giờ che giấu xuất thân của mình, Vương Hạc Đệ đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của khán giả.

Trước khi được biết đến với vai trò là một diễn viên, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không. Anh tốt nghiệp ngành hàng không của Học viện hàng không Tây Nam Tứ Xuyên, có thời gian làm tiếp viên. Năm 2016, Vương Hạc Đệ chiến thắng một cuộc thi tài năng và lấn sân sang ngành giải trí.

Vương Hạc Đệ lại bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, vẫn mong có cơ hội một lần 'đu idol' thành công - Ảnh 7

Vương Hạc Đệ lại bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, vẫn mong có cơ hội một lần 'đu idol' thành công - Ảnh 8
Vương Hạc Đệ lại một lần nữa bỏ lỡ Địch Lệ Nhiệt Ba, muốn gặp thần tượng nhưng lại vắng mặt đúng thời điểm thần tượng xuất hiện

Năm 2018, anh nhận vai chính đầu tiên - Đạo Minh Tự trong "Tân Vườn sao băng". Tiếp tục đóng chính trong các dự án "Tương dạ 2", "Cuộc sống lý trí", "Ngộ long" nhưng không quá thành công. Sau thành công của bộ phim cổ trang ăn khách nhất nhì mùa hè năm 2022 "Thương Lan Quyết", Vương Hạc Đệ trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Do vậy, nam diễn viên liên tục nhận được lời mời đóng phim, quảng cáo và ngày càng có nhiều người hâm mộ.  

 

 

 

 

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